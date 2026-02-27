Strecke dicht: E-Biker kollidiert mit Eisenbahn

Der Radfahrer zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde vom Roten Kreuz in das Unfallkrankenhaus nach Schwarzach gebracht. In der S-Bahn kam niemand zu Schaden, am Zug entstand Sachschaden. Der Alkotest beim Lokführer ergab 0,0 Promille. Der Gleisbereich musste für rund 60 Minuten gesperrt werden, die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.