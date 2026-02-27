Strecke dicht: E-Biker kollidiert mit Eisenbahn

Schrecksekunden im Salzburger Altenmarkt: Ein 31-jähriger E-Biker wurde beim Queren eines Bahnübergangs von einer herannahenden S-Bahn erfasst und verletzt. Der Mann kam ins Spital, Fahrgäste im Zug blieben unverletzt, die Strecke war eine Stunde lang dicht.
Am Freitagmorgen war ein 31-jähriger Radfahrer mit seinem E-Bike auf dem Radweg entlang der Gleise in Richtung Altenmarkt unterwegs. Beim Überqueren des Bahnübergangs überschnitt sich seine Fahrt mit einer herannahenden S-Bahn, es kam zur Kollision.
Der Radfahrer zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde vom Roten Kreuz in das Unfallkrankenhaus nach Schwarzach gebracht. In der S-Bahn kam niemand zu Schaden, am Zug entstand Sachschaden. Der Alkotest beim Lokführer ergab 0,0 Promille. Der Gleisbereich musste für rund 60 Minuten gesperrt werden, die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.
