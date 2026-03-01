Gemischte Gefühle:„Wir hoffen auf kurzen Konflikt“

Gemischte Stimmung in der Altstadt

Das aktuelle Gefühlsbild in Jerusalem sei jedenfalls gemischt. Während einige das Ende der Herrschaft von Ali Khamenei begrüßen würden, werde das iranische Regime sowohl von Teilen der israelischen als auch der palästinensischen Bevölkerung als Bedrohung wahrgenommen. Der iranischen Zivilbevölkerung begegne man hingegen überwiegend positiv – nicht zuletzt, weil viele jüdische Israelis selbst iranische Wurzeln haben. Von Jubel auf den Straßen könne dennoch keine Rede sein. Die Eindrücke der vergangenen Wochen und die weiterhin akute Gefahr durch Raketenbeschuss wiegen schwer. Besonders betroffen sei der Ballungsraum an der Mittelmeerküste – von Ashdod über Tel Aviv bis nach Haifa. Hinzu komme die Unsicherheit darüber, wie lange die Kampfhandlungen noch andauern werden. „Wir hoffen auf einen kurzen Konflikt, damit wieder Normalität einkehren kann“, sagt der Rektor.