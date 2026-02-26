Israel soll gegen die Mullahs als Köder herhalten

Ein direkter Großangriff auf das Regime in Teheran würde zudem US-Opfer fordern. „Bei einem Angriff, der auf einen Regimewechsel abzielt, wird der Iran wahrscheinlich mit allem zurückschlagen, was er hat. Wir haben viele Einrichtungen in der Region, und jede davon ist ein potenzielles Ziel“, heißt aus dem Weißen Haus. „Und diese stehen nicht unter dem Iron Dome (israelische Flugabwehr). Es besteht also eine hohe Wahrscheinlichkeit für amerikanische Opfer, was mit großen politischen Risiken verbunden ist.“