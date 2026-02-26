34-Jähriger stahl Geldspenden aus Opferstöcken

Am Mittwochabend wurde am Rastplatz Arnwiesen ein Pole (34) gestellt, der Geldspenden aus kirchlichen Opferstöcken gestohlen haben soll. Die Münzen versteckte er in einem manipulierten Gürtel. Man nahm ihn fest.
Am Parkplatz der Raststation Arnwiesen auf der A2 konnten Beamten der Fremdenpolizei am Mittwochabend einen mutmaßlichen Opferstockdieb stellen. Ein Pkw mit zwei polnischen Insassen – einem 34-Jährigen und einer 37-Jährigen – wurde angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Lenker bereits ermittelt wurde.
Münzen in manipuliertem Gürtel versteckt
Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten eine große Menge an Münzgeld. Noch dazu trug der 34-Jährige einen manipulierten Hosengurt. Darin war ein etwa 30 cm langer Metallstreifen versteckt. Mit diesem dürfte der Verdächtige Münzen aus den Opferstöcken gestohlen haben. Die Ermittlungen zu möglichen Tatorten laufen. Der Verdächtige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.
