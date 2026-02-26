34-Jähriger stahl Geldspenden aus Opferstöcken

Münzen in manipuliertem Gürtel versteckt

Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten eine große Menge an Münzgeld. Noch dazu trug der 34-Jährige einen manipulierten Hosengurt. Darin war ein etwa 30 cm langer Metallstreifen versteckt. Mit diesem dürfte der Verdächtige Münzen aus den Opferstöcken gestohlen haben. Die Ermittlungen zu möglichen Tatorten laufen. Der Verdächtige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.