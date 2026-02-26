Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Unfall mit Pferd

Trauer um Bub (7), psychologische Hilfe an Schule

Tirol
26.02.2026 10:00
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Wie konnte es nur zu dieser schrecklichen Tragödie kommen? Nach einem Pferdeunfall, dessen genauer Hergang nach wie vor ein Rätsel ist, starb ein siebenjähriger Bub. Und der Vater (42) liegt schwer verletzt in der Klinik in Innsbruck. Die polizeilichen Ermittlungen laufen – die Trauer im Heimatort und in der Volksschule, wo das Todesopfer die 1. Klasse besuchte, ist groß.

0 Kommentare

Nach wie vor ist völlig unklar, was am vergangenen Sonntag in Assling genau passiert ist. Am späteren Nachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, stieß ein Passant im Bereich der Pustertaler Höhenstraße zunächst auf ein herrenloses Pferd – und dann auf zwei Schwerverletzte. Vater und Sohn!

Verletzungen waren zu schwer
Der Passant setzte sofort die Rettungskette in Gang. Der siebenjährige Bub musste reanimiert werden. Er und sein Vater wurden mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort verlor das Kind zwei Tage später, am Dienstag, den Überlebenskampf. Es erlag seinen schweren Verletzungen.

Zitat Icon

Der Mann ist schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er liegt auf einer Beobachtungsstation.

Kliniksprecher Johannes Schwamberger

Bild: Tirol Kliniken

In Assling in Osttirol ereignete sich der tragische Unfall (Symbolbild).
In Assling in Osttirol ereignete sich der tragische Unfall (Symbolbild).(Bild: Michal - stock.adobe.com)

Der 42-jährige Vater dürfte hingegen über den Berg sein. „Er ist schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er liegt auf einer Beobachtungsstation“, so Kliniksprecher Johannes Schwamberger Donnerstagfrüh zur „Krone“.

Unfallhergang ist nach wie vor Rätsel
Befragt werden konnte der Überlebende bisher noch nicht, wie es vonseiten der Polizei hieß. Ob Vater und Sohn vom Pferd gestürzt oder auf andere Weise von dem Tier verletzt worden sind, sei unklar. Der Unfallhergang ist also nach wie vor ein Rätsel. Ermittlungen seien dazu im Gange. Fest steht nur, dass es sich beim 42-Jährigen um den Besitzer des Pferdes handelt.

Zitat Icon

Der Bub besuchte die 1. Klasse Volksschule. Psychologische Hilfe wurde sofort veranlasst.

Bürgermeister Reinhard Mair

Bild: Gemeinde Assling/Huber

Ganze Gemeinde tief erschüttert
Groß ist die Trauer jedenfalls in der Heimatgemeinde Assling. „Die Betroffenheit ist enorm. Dieser schreckliche Unfall hat alle zutiefst erschüttert“, schilderte Bürgermeister Reinhard Mair auf „Krone“-Nachfrage.

Passiert sei das Unglück im Ortsteil Burg. Der Stall des 42-Jährigen würde sich ganz in der Nähe der Pustertaler Höhenstraße befinden. Die Familie sei im Ort freilich bekannt, man werde versuchen, so gut wie möglich zu helfen.

Lesen Sie auch:
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Vater schwer verletzt
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
25.02.2026

Hilfe in Form von psychologischer Betreuung gab und gibt es auch an der Volksschule Assling, wo der siebenjährige Bub die 1. Klasse besuchte. Das sei nach Bekanntwerden der Tragödie sofort veranlasst worden, so Mair.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
26.02.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Innsbruck
SchuleVaterTodesopferPferdHubschrauber
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
188.282 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
143.644 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.293 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2572 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
869 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Außenpolitik
Selenskyj fordert konkretes EU-Beitrittsdatum
835 mal kommentiert
Wolodymyr Selenskyj wandte sich am vierten Jahrestag des Ukraine-Krieges mit einer ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf