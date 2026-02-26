Trauer um Bub (7), psychologische Hilfe an Schule

Unfallhergang ist nach wie vor Rätsel

Befragt werden konnte der Überlebende bisher noch nicht, wie es vonseiten der Polizei hieß. Ob Vater und Sohn vom Pferd gestürzt oder auf andere Weise von dem Tier verletzt worden sind, sei unklar. Der Unfallhergang ist also nach wie vor ein Rätsel. Ermittlungen seien dazu im Gange. Fest steht nur, dass es sich beim 42-Jährigen um den Besitzer des Pferdes handelt.