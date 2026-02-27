In Italien dürfen ab sofort große Hunde an Bord

Bisher galt bei den meisten Fluggesellschaften ein Maximalgewicht von acht Kilogramm, nun dürfen Hunde bis 30 Kilogramm an Bord. Passagiere dürfen ihren Sitzplatz künftig wechseln, wenn sie Angst vor ihrem tierischen Sitznachbarn haben – oder eine Allergie. (Bild: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio)