US-Flughafen will Crocs und Pyjamas verbieten

„Wir haben genug gesehen. Wir haben genug.“ Ein Flughafen in Florida hat zu legerer Kleidung den Kampf angesagt. „Es ist Zeit, Pyjamas am Internationalen Flughafen von Tampa zu verbannen“, erklärte das Unternehmen auf X. Das gelte auch für Schuhe der Marke Crocs.
„Wir wissen, dass diese Entscheidung für manche störend sein kann“, wird in dem Posting erklärt. Aber man müsse diese schwierige Diskussion nun führen. „Sie schaffen das. Wir glauben an euch“, heißt es weiter. „Die Verrücktheit hört heute auf. Die Bewegung startet jetzt“, zeigt sich der Flughafen kämpferisch: Man wolle der erste Pyjama-freie Airport der Welt werden und bitte um Unterstützung.
Fluggäste zeigen sich rebellisch
Obwohl die Ansage nicht ganz so ernst gemeint sind, regen sich viele X-User unter dem Beitrag auf. „Machen Sie Flugreisen erträglicher, bevor Sie von den Menschen verlangen, weniger Komfort in Kauf zu nehmen“, heißt es in einem Kommentar. Ein anderer lässt sich gar zu einer Provokation hinreißen und postet ein Bild einer Dame in Pyjama und Crocs – farblich elegant abgestimmt mit einem pinken Reisekoffer.
Airport schätzt Passagiere, die den Humor verstehen
Dass der Scherz polarisiert, nimmt der Flughafen locker. „Der internationale Flughafen Tampa teilt regelmäßig unbeschwerte, satirische Inhalte in den sozialen Medien, um mit seinen Followern in Kontakt zu bleiben. Der heutige Beitrag über das ,Verbot‘ von Pyjamas war eine weitere spielerische Anspielung auf die Modedebatten bei Reisen. Wir möchten unsere Passagiere zu einer komfortablen Reise ermutigen und schätzen unsere treuen Follower, die unseren Online-Humor genießen“, heißt es in einer Stellungnahme gegenüber „USA Today“.
Auch US-Verkehrsminister hasst Pyjamas am Airport
Das humoristische Posting ist eine Reaktion einer Kampagne des US-Verkehrsministeriums. Unter dem Motto „Das goldene Zeitalter des Reisens beginnt mit Ihnen“ wird zu mehr Rücksichtnahme im Flugzeug aufgerufen. Dazu zähle auch, sich angemessen zu kleiden und gute Manieren zu wahren. Verkehrsminister Sean Duffy erklärte dazu: „Ich möchte die Menschen dazu ermutigen, sich etwas besser zu kleiden, was uns alle vielleicht auch zu einem etwas besseren Benehmen anregt. Versuchen wir doch bitte, nicht in Hausschuhen oder Pyjama zum Flughafen zu kommen.“
