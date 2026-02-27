US-Flughafen will Crocs und Pyjamas verbieten

Auch US-Verkehrsminister hasst Pyjamas am Airport

Das humoristische Posting ist eine Reaktion einer Kampagne des US-Verkehrsministeriums. Unter dem Motto „Das goldene Zeitalter des Reisens beginnt mit Ihnen“ wird zu mehr Rücksichtnahme im Flugzeug aufgerufen. Dazu zähle auch, sich angemessen zu kleiden und gute Manieren zu wahren. Verkehrsminister Sean Duffy erklärte dazu: „Ich möchte die Menschen dazu ermutigen, sich etwas besser zu kleiden, was uns alle vielleicht auch zu einem etwas besseren Benehmen anregt. Versuchen wir doch bitte, nicht in Hausschuhen oder Pyjama zum Flughafen zu kommen.“