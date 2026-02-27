Vorteilswelt
Wer trifft auf wen?

Auslosung in der Champions League ab 12 Uhr LIVE

Champions League
27.02.2026 09:12
Wer trifft auf wen? Heute wird ausgelost.
Die verbliebenen Champions-League-Teams erfahren heute in Nyon ihr Achtelfinal-Gegner. Wir berichten ab 12 Uhr live – siehe Ticker unten. 

Hier der Liveticker:

In der Königsklasse sind noch folgende Teams vertreten: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting, Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Newcastle, Atletico Madrid, Atalanta, Leverkusen, Galatasaray und Bodö/Glimt.

Die möglichen Szenarien:

Gute Unterhaltung mit der Champions-League-Auslosung!

