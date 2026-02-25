Off-piste
Salzburg: Off-piste skier dies in avalanche
A local skier was reported missing by his girlfriend on Tuesday in St. Johann in Salzburg's Pongau region. Emergency services were only able to locate the 33-year-old in the evening in an avalanche off-piste. On Wednesday, he was recovered, but was already dead.
After the emergency services were alerted, mountain rescue, alpine police, volunteer firefighters, and mountain railway employees launched a search operation in the Gernkogel area. Based on the last use of the local man's ski pass, the search area was narrowed down to the Straßalmbahn area.
"Due to the tense avalanche situation, we decided not to enter the open terrain. We concentrated on the edge of the piste and adjacent areas. In doing so, we discovered three avalanche cones, which were checked by the three dog handlers and using avalanche transceivers," reports mountain rescue operations manager Martin Stifter.
Cell phone tracking led rescue workers to the deceased
The police were able to locate the exact position of the accident victim using cell phone tracking. He was at an altitude of around 1,400 meters above sea level in wooded terrain with a gradient of around 40 degrees. On Tuesday, avalanche warning level four out of five was in effect in this area above the tree line. "We searched for the man on the wet snow avalanche using avalanche transceivers and were able to find him," says Stifter.
The well-equipped off-piste skier is believed to have been fatally injured by the avalanche. As it was a steep, avalanche-prone gully, the body was not recovered until Wednesday morning.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.