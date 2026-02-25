Salzburg: Off-piste skier dies in avalanche

Cell phone tracking led rescue workers to the deceased

The police were able to locate the exact position of the accident victim using cell phone tracking. He was at an altitude of around 1,400 meters above sea level in wooded terrain with a gradient of around 40 degrees. On Tuesday, avalanche warning level four out of five was in effect in this area above the tree line. "We searched for the man on the wet snow avalanche using avalanche transceivers and were able to find him," says Stifter.