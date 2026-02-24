Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagmorgen. Gegen 7 Uhr hatte ein Fahrzeuglenker offenbar einen Fußgänger übersehen. Er erfasste den Mann mit seinem Auto und stieß ihn zu Boden. Der Passant musste mit schweren Verletzungen in das Linzer Unfallkrankenhaus gebracht werden.
Dienstagmorgen kam es in Linz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurde. Ein 57-jähriger Autofahrer aus Wels bog am 24. Februar 2026 gegen 7 Uhr mit seinem Pkw von der Kremplstraße kommend in die Wiener Straße ein.
Schwer verletzt
Dabei dürfte der Lenker den von links kommenden 37-jährigen Fußgänger aus Linz übersehen haben und fuhr diesen an. Der 37-Jährige wurde dadurch zu Boden gestoßen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit schweren Verletzungen ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht.
