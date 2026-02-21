Passantin angefahren: Lenker beging Fahrerflucht

Unglaublich: Eine 55-Jährige wurde in Enns auf dem Schutzweg angefahren und einige Meter zur Seite geschleudert. Der Lenker war nicht nur viel zu schnell auf der falschen Straßenseite unterwegs, sondern beging noch einen weiteren großen Fehler: Er blieb nicht einmal stehen. Die Frau kam verletzt nach Linz.
Eine 55-jährige Ungarin aus Enns ging am Samstag kurz vor 5 Uhr in Enns auf einem Schutzweg über die Dr. Renner Straße, als sie von einem aus Richtung Enns kommenden dunklen PKW angefahren wurde. Der Wagen sei mit massiv überhöhter Geschwindigkeit und auf dem linken Fahrstreifen als Geisterfahrer unterwegs gewesen.
Meterweit geschleudert
Die 55-Jährige wurde vom Auto im Bereich der Beine angefahren und einige Meter auf die Seite geschleudert. Der PKW-Lenker hielt nicht an und fuhr Richtung Asten davon. Die Ungarin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades, aber ohne Notarzt in das UKH Linz gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.