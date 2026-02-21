Passantin angefahren: Lenker beging Fahrerflucht

Unglaublich: Eine 55-Jährige wurde in Enns auf dem Schutzweg angefahren und einige Meter zur Seite geschleudert. Der Lenker war nicht nur viel zu schnell auf der falschen Straßenseite unterwegs, sondern beging noch einen weiteren großen Fehler: Er blieb nicht einmal stehen. Die Frau kam verletzt nach Linz.