Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unglück in Linz

Mann von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Oberösterreich
24.10.2025 17:56
Die Frontscheibe der Straßenbahn wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.
Die Frontscheibe der Straßenbahn wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.(Bild: Kerschbaummayr Werner/Bilal Ahmetovic)

Ein 27-jähriger Fußgänger überlebte am Freitagnachmittag einen Zusammenstoß mit der Linzer Straßenbahn. Der Mann war beim Überqueren der Fahrbahn von einer Garnitur erfasst und schwer verletzt worden. Er dürfte zuvor die Tramway übersehen haben. Warum, ist aber noch unklar.

0 Kommentare

Ein dramatischer Unfall hat sich am Freitag gegen 15.10 Uhr auf der Wiener Straße in Linz zugetragen. Ein 27-jähriger Türke wollte dort zu Fuß die Fahrbahn überqueren und wurde von einer Garnitur erfasst. In einem Bereich, in dem es keinen Schutzweg gibt. 

Der Straßenbahnfahrer leitete zwar sofort eine Notbremsung ein, konnte damit das Unglück aber nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde erfasst und gegen die Frontscheibe geschleudert, diese wurde schwer beschädigt, der 27-Jährige mehrere Meter mitgeschleift. 

Der schwer verletzte Linzer war nach dem Unfall aber noch ansprechbar. Er wurde vor Ort von einem Notarzt erstversorgt und anschließend ins Kepler Uniklinikum (MED Campus III)  gebracht. Warum er die Tramway offenbar übersehen hatte, ist unklar und Gegenstand von Ermittlungen.

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Linz
FahrbahnUnfall
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
252.765 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
242.832 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
205.856 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Oberösterreich
Unglück in Linz
Mann von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt
Eingeschlafen
Betrunkener Fahranfänger fuhr in den Straßengraben
Küchenhersteller
Gläubiger fordern 10,5 Millionen Euro von HAKA
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Vermisste im Stausee
Nach Leichenfund: Das Obduktionsergebnis ist da
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf