Mann von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Ein 27-jähriger Fußgänger überlebte am Freitagnachmittag einen Zusammenstoß mit der Linzer Straßenbahn. Der Mann war beim Überqueren der Fahrbahn von einer Garnitur erfasst und schwer verletzt worden. Er dürfte zuvor die Tramway übersehen haben. Warum, ist aber noch unklar.
Ein dramatischer Unfall hat sich am Freitag gegen 15.10 Uhr auf der Wiener Straße in Linz zugetragen. Ein 27-jähriger Türke wollte dort zu Fuß die Fahrbahn überqueren und wurde von einer Garnitur erfasst. In einem Bereich, in dem es keinen Schutzweg gibt.
Der Straßenbahnfahrer leitete zwar sofort eine Notbremsung ein, konnte damit das Unglück aber nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde erfasst und gegen die Frontscheibe geschleudert, diese wurde schwer beschädigt, der 27-Jährige mehrere Meter mitgeschleift.
Der schwer verletzte Linzer war nach dem Unfall aber noch ansprechbar. Er wurde vor Ort von einem Notarzt erstversorgt und anschließend ins Kepler Uniklinikum (MED Campus III) gebracht. Warum er die Tramway offenbar übersehen hatte, ist unklar und Gegenstand von Ermittlungen.
