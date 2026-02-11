Etappensieg für WhatsApp in Datenschutz-Streit

Ein Sprecher von WhatsApp begrüßte das Urteil des EuGH. Es stütze das Argument, dass Unternehmen Entscheidungen des EDSA, die sie betreffen, anfechten können sollten. Die irische DPC ist wegen des EU-Sitzes vieler US-Technologiekonzerne in Irland die federführende Datenschutzbehörde für diese Firmen. Das Urteil könnte nun den Weg für ähnliche Klagen anderer Unternehmen ebnen.