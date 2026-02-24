New details
Cemetery murder: 64-year-old woman was a random victim
Following the gruesome bloody crime in a Vienna cemetery, in which a 64-year-old visitor was killed with a knife, further dramatic details have now come to light. The alleged perpetrator, a 14-year-old girl, used a pocket knife to commit the crime. The police no longer believe that this was a botched robbery attempt...
As the "Krone" newspaper learned, the 14-year-old suspect did not know her victim. It was apparently a pure and terrible coincidence that the 64-year-old woman was targeted by the teenager on Monday afternoon at the Baumgarten cemetery in Penzing. During hours of questioning throughout the night, the girl confessed but was unable to give a reason for the crime. It is said to have been "pure pleasure in killing." A psychiatric evaluation has been ordered.
She appeared completely emotionless and showed no remorse.
Numerous knife wounds
It was also revealed that the bloody deed was committed with a pocket knife that the alleged perpetrator had with her. The suspect stabbed her victim more than five times. The woman died.
Some time later, another cemetery visitor discovered the body and, in shock, rushed into the undertaker's office at the cemetery at around 5:20 p.m. "We immediately said we had to call the emergency services," undertaker Arthur Altbart told the "Krone" newspaper. The emergency services were then alerted.
The teenager was apprehended by the police in the vicinity of the crime scene. The girl apparently lives in a supervised residential facility near the cemetery. "The teenager appeared completely emotionless," said Altbart, showing no remorse. "She calmly asked for a cigarette."
