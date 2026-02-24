Cemetery murder: 64-year-old woman was a random victim

As the "Krone" newspaper learned, the 14-year-old suspect did not know her victim. It was apparently a pure and terrible coincidence that the 64-year-old woman was targeted by the teenager on Monday afternoon at the Baumgarten cemetery in Penzing. During hours of questioning throughout the night, the girl confessed but was unable to give a reason for the crime. It is said to have been "pure pleasure in killing." A psychiatric evaluation has been ordered.