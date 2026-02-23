Bergretter suchten im Dunkeln Lawinenkegel ab

Weil es vorerst keine Information gab, ob jemand verschüttet worden war, wurde der Lawinenkegel von 45 Bergrettungskräften der Ortsstellen Zell am See, Kaprun und Saalfelden und von vier Hundeführern abgesucht. Kurz nach 21 Uhr dann die Entwarnung: Keine Personen wurden verschüttet.