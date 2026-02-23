Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Verheerend fürs Heer | Strategie zuerst

Guten Morgen Newsletter
(Bild: P. Huber)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Verheerend fürs Heer. Milliardeninvestitionen in das Bundesheer und Verlängerung des Wehrdienstes – aber kann es dadurch unser Land gut verteidigen? Nein, sagt eine sehr deutliche Mehrheit der Österreicher. Denn laut der hoch repräsentativen IFDD-Umfrage im Auftrag der „Krone“ bei 2600 Landsleuten schätzen lediglich sieben Prozent die Fähigkeit Österreichs, sich im Ernstfall ohne Unterstützung anderer Staaten verteidigen zu können, als gut, aber 89 Prozent als schlecht ein. Vier von fünf Befragten bezeichnen ihr Vertrauen in die Verteidigungsfähigkeit des Bundesheeres als niedrig. Ein verheerenderes Zeugnis könnten die Österreicher ihrem Heer kaum ausstellen.

0 Kommentare

Strategie zuerst. Und nun will uns die Politik, oder zumindest ein Teil von ihr, weismachen, dass eine Verlängerung des Wehrdienstes alles besser machen würde. Dabei geht die Wehrpflicht-Debatte, wie heute „Aurelius“ in der „Krone“ kommentiert, am Kern vorbei. Die aktuelle Diskussion um wirke angesichts der sich verändernden Weltordnung „wie eine Provinzposse“. Die Wehrdienstkommission habe der Regierung, schreibt „Aurelius“, einen Bärendienst erwiesen: „Statt eine fundierte Verteidigungsstrategie vorzulegen, gab man ein Ergebnis, völlig ohne Dialog, vor.“ Zuerst würden wir eine Verteidigungsstrategie und dann die Umsetzung brauchen! Ja, das müsste der Weg sein.

Kommen Sie gut durch den Dienstag!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Guten Morgen Newsletter
23.02.2026 22:00
Jetzt kommentieren

Mehr Nachrichten

Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Mehrere Stiche in Hals
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
Vom Bau-- und Transportwesen, über die Gastronomie bis hin zum illegalen Glücksspiel – diese ...
Beachtliche Bilanz
154 Millionen! Finanz bittet Betrüger zur Kasse
Flohmärkte erfreuen sich großer Beliebtheit – auch aufgrund der tristen wirtschaftlichen Lage ...
Krone Plus Logo
Wer muss zittern?
Am Flohmarkt zu viel schwarz verkauft: Mega-Strafe
Peter Mandelson wenige Tage vor seiner Festnahme in London
Nach Andrew
Epstein-Fall: Ex-EU-Kommissar Mandelson verhaftet!
6,8 Millionen Menschen, die das angegriffene Land verlassen mussten, sind laut UNHCR weiterhin ...
Reparationszahlungen
Ukraine-Flüchtlinge können Entschädigung fordern
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
174.686 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
159.079 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
140.874 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3660 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1013 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Guten Morgen Newsletter
Reparationszahlungen
Ukraine-Flüchtlinge können Entschädigung fordern
„Krone“-Kommentar
Warum die Wehrpflicht-Debatte am Kern vorbeigeht
Streit um Erdöl
Slowakei stoppt jetzt Notstromlieferung an Ukraine
Trotz Aufrüstung
Kein Vertrauen in unsere Verteidigungsfähigkeit
Nach Andrew
Epstein-Fall: Ex-EU-Kommissar Mandelson verhaftet!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf