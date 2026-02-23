Verheerend fürs Heer | Strategie zuerst

Verheerend fürs Heer. Milliardeninvestitionen in das Bundesheer und Verlängerung des Wehrdienstes – aber kann es dadurch unser Land gut verteidigen? Nein, sagt eine sehr deutliche Mehrheit der Österreicher. Denn laut der hoch repräsentativen IFDD-Umfrage im Auftrag der „Krone“ bei 2600 Landsleuten schätzen lediglich sieben Prozent die Fähigkeit Österreichs, sich im Ernstfall ohne Unterstützung anderer Staaten verteidigen zu können, als gut, aber 89 Prozent als schlecht ein. Vier von fünf Befragten bezeichnen ihr Vertrauen in die Verteidigungsfähigkeit des Bundesheeres als niedrig. Ein verheerenderes Zeugnis könnten die Österreicher ihrem Heer kaum ausstellen.
Strategie zuerst. Und nun will uns die Politik, oder zumindest ein Teil von ihr, weismachen, dass eine Verlängerung des Wehrdienstes alles besser machen würde. Dabei geht die Wehrpflicht-Debatte, wie heute „Aurelius“ in der „Krone“ kommentiert, am Kern vorbei. Die aktuelle Diskussion um wirke angesichts der sich verändernden Weltordnung „wie eine Provinzposse“. Die Wehrdienstkommission habe der Regierung, schreibt „Aurelius“, einen Bärendienst erwiesen: „Statt eine fundierte Verteidigungsstrategie vorzulegen, gab man ein Ergebnis, völlig ohne Dialog, vor.“ Zuerst würden wir eine Verteidigungsstrategie und dann die Umsetzung brauchen! Ja, das müsste der Weg sein.
Kommen Sie gut durch den Dienstag!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.