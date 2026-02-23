Verheerend fürs Heer | Strategie zuerst

Strategie zuerst. Und nun will uns die Politik, oder zumindest ein Teil von ihr, weismachen, dass eine Verlängerung des Wehrdienstes alles besser machen würde. Dabei geht die Wehrpflicht-Debatte, wie heute „Aurelius“ in der „Krone“ kommentiert, am Kern vorbei. Die aktuelle Diskussion um wirke angesichts der sich verändernden Weltordnung „wie eine Provinzposse“. Die Wehrdienstkommission habe der Regierung, schreibt „Aurelius“, einen Bärendienst erwiesen: „Statt eine fundierte Verteidigungsstrategie vorzulegen, gab man ein Ergebnis, völlig ohne Dialog, vor.“ Zuerst würden wir eine Verteidigungsstrategie und dann die Umsetzung brauchen! Ja, das müsste der Weg sein.