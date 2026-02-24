Vorteilswelt
Saftige Strafe

Alkofahrt: Freundin zahlt als Beitragstäterin mit

Tirol
24.02.2026 05:00
Wer den Autoschlüssel an eine alkoholisierte Person übergibt, muss mit Konsequenzen rechnen.
Wer den Autoschlüssel an eine alkoholisierte Person übergibt, muss mit Konsequenzen rechnen.(Bild: Karl-Hendrik Tittel)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Eine feuchtfröhliche Geburtstagsparty endete im Vorjahr für ein Paar in Tirol mit einer saftigen Geldstrafe. Der Grund: Die Frau hatte ihrem betrunkenen Lebensgefährten das Steuer ihres Pkw überlassen.

Alkolenkern drohen hohe Strafen, das ist allgemein bekannt. Aber wie sieht es mit der Verantwortung von Beifahrern und Autobesitzern aus? Können sie ebenfalls bestraft werden? Ja, sie können! Dies zeigt ein aktueller Fall in Tirol. Eine Frau hatte dem angetrunkenen Lebensgefährten ihren Pkw überlassen und wollte sich damit nach Hause bringen lassen. Das macht sie zur Beitragstäterin, wie das Landesverwaltungsgericht nun in letzter Instanz bestätigt hat.

Polizei stoppte Pkw wegen Entführungsverdacht
Die gebürtige Slowenin hatte bei einer Geburtstagsfeier einer guten Bekannten im September des Vorjahres wohl zu tief ins Glas geschaut und erlitt einen Kreislaufkollaps – vermutlich auch aufgrund des übermäßigen Alkoholkonsums. Ein auf der Party anwesender Arzt riet, dass die Frau nach Hause gebracht werden sollte. Und so setzte sich der Lebensgefährte der Angetrunkenen ans Steuer des auf sie zugelassenen Pkw. Die Freundin legte sich auf die Rückbank. Doch schon nach wenigen Metern musste sie sich übergeben. Als der Mann Hilfe holte, um sie wieder ins Auto zu bringen, missverstand ein Passant die Situation und alarmierte die Polizei – er vermutete nämlich eine Entführung.

Erneut unterwegs trotz Führerscheinabnahme
Eine Streife stoppte das Fahrzeug kurz darauf. Der Entführungsverdacht klärte sich rasch als Irrtum auf. Doch die Beamten bemerkten deutliche Alkoholisierungssymptome beim Lenker. Ein Test ergab 1,4 Promille. Die Beamten nahmen dem Mann vorläufig den Führerschein ab und sprachen ein Lenkverbot aus. Dies hielt ihn aber nicht davon ab, gut eine Stunde später erneut am Steuer des Wagens zu sitzen. Nur wenige Meter vom ersten Anhalteort entfernt wurde der Alkolenker erneut mit der betrunkenen Freundin auf der Rückbank gestoppt.

Wegen „Beihilfe zur Alkofahrt“ wurde über die Zulassungsbesitzerin eine Strafe von insgesamt 4600 Euro verhängt. Sie erhob Einspruch – mit kleinem Erfolg: Die Strafe wurde immerhin um 1600 Euro reduziert. Für das Paar bleibt der Abend wohl unvergesslich – und teuer.

Tirol
24.02.2026 05:00
Tirol

Folgen Sie uns auf