Alkofahrt: Freundin zahlt als Beitragstäterin mit

Polizei stoppte Pkw wegen Entführungsverdacht

Die gebürtige Slowenin hatte bei einer Geburtstagsfeier einer guten Bekannten im September des Vorjahres wohl zu tief ins Glas geschaut und erlitt einen Kreislaufkollaps – vermutlich auch aufgrund des übermäßigen Alkoholkonsums. Ein auf der Party anwesender Arzt riet, dass die Frau nach Hause gebracht werden sollte. Und so setzte sich der Lebensgefährte der Angetrunkenen ans Steuer des auf sie zugelassenen Pkw. Die Freundin legte sich auf die Rückbank. Doch schon nach wenigen Metern musste sie sich übergeben. Als der Mann Hilfe holte, um sie wieder ins Auto zu bringen, missverstand ein Passant die Situation und alarmierte die Polizei – er vermutete nämlich eine Entführung.