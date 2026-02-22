Aufmerksame Zeugin stoppte Einbrecher in Paketshop

Anzeige auf freiem Fuß

Die Beamten trafen in Windeseile ein – noch bevor der Täter seinen Coup beenden konnte. Durch eine eingeschlagene Fensterscheibe auf der Südseite des Geschäfts beobachteten sie den Mann, der nach Aufforderung das Gebäude wieder über das Fenster verließ. Die Polizei nahm den Einbrecher fest. Dieser gestand die Tat und wird nun auf freiem Fuß angezeigt.