Aufmerksame Zeugin stoppte Einbrecher in Paketshop

Blitzschneller Einsatz der Polizei in Innsbruck!
Herzklopfen im Paketshop in der Innsbrucker Innenstadt! Kurz nach 14.30 Uhr bemerkte eine Zeugin einen Mann, der gerade versuchte, in einen Paketshop einzubrechen. Die Frau zögerte keine Sekunde und alarmierte sofort die Polizei.
Anzeige auf freiem Fuß
Die Beamten trafen in Windeseile ein – noch bevor der Täter seinen Coup beenden konnte. Durch eine eingeschlagene Fensterscheibe auf der Südseite des Geschäfts beobachteten sie den Mann, der nach Aufforderung das Gebäude wieder über das Fenster verließ. Die Polizei nahm den Einbrecher fest. Dieser gestand die Tat und wird nun auf freiem Fuß angezeigt.
