Diebe schneiden sich durchs Dach ins Vereinslokal

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht auf Samstag in Vomp in Tirol zu: Mit brachialer Methode verschafften sie sich Zutritt zu einem Vereinslokal – und machten Beute im niedrigen vierstelligen Eurobereich.
In der Zeit zwischen Freitag gegen 18.45 Uhr und Samstag 11.45 Uhr dürften die unbekannten Täter das Kunststoffdach des Lokals aufgeschnitten haben, um ins Innere zu gelangen. Dort durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld.
Polizei sucht Zeugen
Der Einbruch fiel erst am Samstagvormittag auf. Mehr als 1000 Euro fehlten. Wie hoch der genaue Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Polizei bitte um Hinweise.
