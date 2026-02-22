Skifahrerin erlitt tiefe Schnittwunden bei Crash

Die unbekannte Skifahrerin verließ die Unfallstelle, ohne ihre Personalien bekanntzugeben oder einen Datenaustausch vorzunehmen. Die Polizei sucht nun nach der zwischen 14 und 15 Jahren alten Skifahrerin, die mit einer schwarzen Hose und einer rot-fliederfarbenen Jacke bekleidet war. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: +43 (0) 59 133 8122



