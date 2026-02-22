Skifahrerin erlitt tiefe Schnittwunden bei Crash

Im Vorarlberger Skigebiet Warth-Schröcken kam es am Sonntag zu einer Kollision zweier Skifahrerinnen. Eine davon wurde bei dem Crash schwer verletzt, die andere fuhr nach dem Unfall einfach weiter.
Am Sonntag um 9.35 Uhr war im Skigebiet Warth-Schröcken eine 29-jährige Wintersportlerin mit ihren Alpinskiern auf der blauen Piste Nr. 272 „Wartherhorn“ talwärts unterwegs. Im letzten Drittel der Abfahrt kam es zur Kollision mit einer bislang unbekannten Skifahrerin, die von hinten auf die 29-Jährige auffuhr. Beide Frauen stürzten auf die Piste.
Die 29-Jährige erlitt dabei eine tiefe Schnittwunde am rechten Oberschenkel. Sie musste von der Pistenrettung noch vor Ort erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber „Gallus 1“ in das Krankenhaus Dornbirn geflogen werden.
Die unbekannte Skifahrerin verließ die Unfallstelle, ohne ihre Personalien bekanntzugeben oder einen Datenaustausch vorzunehmen. Die Polizei sucht nun nach der zwischen 14 und 15 Jahren alten Skifahrerin, die mit einer schwarzen Hose und einer rot-fliederfarbenen Jacke bekleidet war. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: +43 (0) 59 133 8122
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.