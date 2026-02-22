Vorteilswelt
Fahrerflucht

Skifahrerin erlitt tiefe Schnittwunden bei Crash

Vorarlberg
22.02.2026 13:33
Der Unfall ereignete sich im Skigebiet Warth-Schröcken.
Der Unfall ereignete sich im Skigebiet Warth-Schröcken.(Bild: alexkaiser.at)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Im Vorarlberger Skigebiet Warth-Schröcken kam es am Sonntag zu einer Kollision zweier Skifahrerinnen. Eine davon wurde bei dem Crash schwer verletzt, die andere fuhr nach dem Unfall einfach weiter. 

0 Kommentare

Am Sonntag um 9.35 Uhr war im Skigebiet Warth-Schröcken eine 29-jährige Wintersportlerin mit ihren Alpinskiern auf der blauen Piste Nr. 272 „Wartherhorn“ talwärts unterwegs. Im letzten Drittel der Abfahrt kam es zur Kollision mit einer bislang unbekannten Skifahrerin, die von hinten auf die 29-Jährige auffuhr. Beide Frauen stürzten auf die Piste.

Die 29-Jährige erlitt dabei eine tiefe Schnittwunde am rechten Oberschenkel. Sie musste von der Pistenrettung noch vor Ort erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber „Gallus 1“ in das Krankenhaus Dornbirn geflogen werden.

Die unbekannte Skifahrerin verließ die Unfallstelle, ohne ihre Personalien bekanntzugeben oder einen Datenaustausch vorzunehmen. Die Polizei sucht nun nach der zwischen 14 und 15 Jahren alten Skifahrerin, die mit einer schwarzen Hose und einer rot-fliederfarbenen Jacke bekleidet war. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: +43 (0) 59 133 8122

Vorarlberg
22.02.2026 13:33
Vorarlberg
