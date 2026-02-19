Betrüger lockte Tiroler Tausende Euro aus Tasche

Erneut einen Fall des Vater-Sohn-Tricks gab es in Tirol. Dieses Mal wurde ein 60-jähriger Einheimischer im Außerfern Opfer der Masche. Unbekannte lockten ihm so Tausende Euro aus der Tasche.
Der 60-Jährige wurde am Mittwoch gegen 10 Uhr kontaktiert. Sein vermeintlicher Sohn schrieb ihm eine Nachricht, in der der Mann aufgefordert wurde, sich bei ihm bei einem Nachrichtendienst zu melden.
Dem kam der Tiroler nach und kontaktierte den bislang unbekannten Täter unter der Nummer. „Im Zuge des darauffolgenden Chats ließ sich der 60-Jährige dazu verleiten, einen hohen vierstelligen Eurobetrag auf ein angegebenes Konto zu überweisen“, heißt es seitens der Polizei.
Das Opfer erstattete nach dem Trick-Betrug Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen dazu laufen.
