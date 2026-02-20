Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehrere Ausfälle

Aderlass: Bei Sturm geht aktuell die „Hex“ um

Steiermark
20.02.2026 14:55
Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch
Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Sturm gegen Blau-Weiß Linz. Bei dieser Heimspiel-Konstellation wäre in der Vergangenheit im Umfeld der Grazer nur darüber diskutiert worden, wie hoch der Heimsieg ausfällt. Diesen Sonntag ist die Situation aber eine ganz andere. Auch, weil die Schwarz-Weißen einige Spieler vorgeben müssen.

0 Kommentare

Im Rennen um die Top-Sechs hat Sturm bei aktuell fünf Punkten Vorsprung auf den „Strich“ eine prinzipiell gute Ausgangsposition. Das Selbstvertrauen vor der Heimpartie gegen Blau-Weiß Linz (Sonntag, 14.30, 14.100 Karten sind abgesetzt) könnte allerdings größer sein. „Beim 0:1 in Tirol war ich im ersten Moment sauer und enttäuscht, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass wir einfach nicht unser ganzes Potenzial ausschöpfen“, so Coach Fabio Ingolitsch, der aber in eine tiefe Analyse ging. „Man hat auch gesehen, dass wir schon viel mehr Balleroberungen als in unserem Jahresmittel-Wert zuletzt gehabt haben. Das zeigt, dass wir schon sehr gut und hoch attackieren. Jetzt geht es um den nächsten Schritt in unserer Entwicklung, darum, dass wir aus diesen Eroberungen auch mehr Chancen kreieren. Es denken in der Offensive noch nicht alle in die gleiche Richtung. Wir spielen die Bälle oft quer oder zurück und nicht in die Schnittstelle.“

Auf Jon Stankovic und Co. wartet gegen BW Linz in Liebenau ein Kampfspiel.
Auf Jon Stankovic und Co. wartet gegen BW Linz in Liebenau ein Kampfspiel.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

„Wir sind Sturm neu“
Dass bei diesem „Lernprozess“ die Uhr tickt, weiß aber auch Ingolitsch. „Mir und uns allen ist bewusst, dass wir Ergebnisse brauchen und so schnell wie möglich zueinanderfinden müssen.“ Denn sonst kann es auch mit dem ersten Etappenziel von Sturm – dem Einzug in die Meistergruppe – eng werden. Vor dem wichtigen Schnittspiel erinnert der Sturm-Trainer allerdings einmal mehr an den „großen Umbruch im Verein. Wir haben de facto eine neue Mannschaft, sind nicht der SK Sturm aus dem Herbst und schon gar nicht mehr der SK Sturm von vor zwei Jahren. Wir sind Sturm neu. Wir starten zwar nicht bei null, aber einen komplett neuen Prozess und eine neue Ära. Da ist es verständlich, dass noch nicht alle Verbindungen am Platz stimmen können.“ 

Hexenschuss bei Emir Karic
Hexenschuss bei Emir Karic(Bild: GEPA)

„Das kann uns gegen die Stimmung helfen“
Nicht viel leichter macht es dem Sturm-Coach die Verletztensituation. Mit Otar Kiteishvili und Jusuf Gazibegovic fallen zwei Stammspieler mit Oberschenkelblessuren fix aus und könnten auch beim Auswärtsmatch gegen den WAC (1. März) noch fehlen. Dazu laboriert Emir Karic aktuell an einem Hexenschuss. Zumindest Filip Rozga könnte nach Verletzungspause gegen BW Linz zumindest für einen Teileinsatz wieder ein Thema werden.

Lesen Sie auch:
Sturm ist im Frühjahr noch nicht angekommen.
Krone Plus Logo
Jauk zur Sturm-Krise
„Veränderung wird seit jeher kritisch gesehen“
20.02.2026

„Die Situation ist herausfordernd“, so Ingolitsch, „weil uns auch Spieler mit einem gewissen Stellenwert in der Mannschaft ausfallen. Aber ich sehe das als Chance für frisches Blut, für hungrige, neue Spieler auf dem Platz, die unbefangen sind. Aktuell herrscht ja eine leicht depressive Stimmung im Umfeld, eine Negativität, die aus den letzten Monaten herrührt, weil man mit dem Trend, den wir und andere Großklubs in Österreich aktuell erleben, unzufrieden ist. Da kann uns diese Unbekümmertheit von neuen Spielern guttun und uns helfen, das abzuwenden.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
20.02.2026 14:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
424.975 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Steiermark „nicht erreichbar“, Aufatmen am Airport
169.388 mal gelesen
Rettungseinsatz am Dürrenstein in Niederösterreich (links), in Oberösterreich wurde ein ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
162.301 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1724 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1688 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1458 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf