Aderlass: Bei Sturm geht aktuell die „Hex“ um

Im Rennen um die Top-Sechs hat Sturm bei aktuell fünf Punkten Vorsprung auf den „Strich“ eine prinzipiell gute Ausgangsposition. Das Selbstvertrauen vor der Heimpartie gegen Blau-Weiß Linz (Sonntag, 14.30, 14.100 Karten sind abgesetzt) könnte allerdings größer sein. „Beim 0:1 in Tirol war ich im ersten Moment sauer und enttäuscht, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass wir einfach nicht unser ganzes Potenzial ausschöpfen“, so Coach Fabio Ingolitsch, der aber in eine tiefe Analyse ging. „Man hat auch gesehen, dass wir schon viel mehr Balleroberungen als in unserem Jahresmittel-Wert zuletzt gehabt haben. Das zeigt, dass wir schon sehr gut und hoch attackieren. Jetzt geht es um den nächsten Schritt in unserer Entwicklung, darum, dass wir aus diesen Eroberungen auch mehr Chancen kreieren. Es denken in der Offensive noch nicht alle in die gleiche Richtung. Wir spielen die Bälle oft quer oder zurück und nicht in die Schnittstelle.“