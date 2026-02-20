Neuer Karawankentunnel geht bald in Betrieb

Neue Röhre eines millionenschweren Verkehrsprojekts geht im März in Betrieb! Die Rede ist vom Karawankentunnel in Kärnten. Aktuell finden bereits spektakuläre Tests statt!
Seit 2018 wird an dem Vollausbau des Karawankentunnels in Kärnten gearbeitet. Der Tunneldurchschlag hatte im Frühjahr 2024 stattgefunden, danach erfolgte der Innenausbau und die technische Ausstattung.
„Der neue Tunnel wurde mit modernsten Sicherheitseinrichtungen versehen, klarerweise also Fluchtwege, moderne Beleuchtung, Sensorik – von Trübsicht bis zu Luftgüte – Tunnelsteuerung oder Kamerasystem“, erklärt Asfinag-Sprecher Walter Mocnik.
Spannende routinemäßige Tests finden statt
Spektakuläre Brandtests in der TunnelröhreSeit Anfang Februar laufen im Tunnel zudem alle für die Freigabe erforderlichen Tests. „Es werden also alle Systeme genau auf ihre Funktion in jeder Verkehrslage überprüft, alle Verkehrsprogramme, alle Lüftungsprogramme und mehr“, so Mocnik weiter.
Und so finden auch spektakuläre Brandversuche im Tunnel statt. „Das ist bei dem Tunnelneubau und bei allen Tunnelsanierungen üblich, dass auch Brandversuche durchgeführt werden, bei denen gecheckt wird, dass die Brandmeldeanlage und die Lüftung genau so funktionieren, wie sie im Ernstfall auch sollen.
Kurz vor Inbetriebnahme
Am 18. März findet die Eröffnung statt und der Verkehr wird in die neue Röhre geleitet. Danach startet die Generalsanierung des alten Tunnels. Der bauliche Aufwand auf slowenischer Seite sei etwas größer. Mitte 2029 ist das Projekt fertiggestellt und der Karawankentunnel dann zweiröhrig befahrbar. Auf Kärntner Seite werden von der Asfinag 175 Millionen Euro investiert.
