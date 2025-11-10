Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Risiko der Interaktion

Papst Leo XIV. warnt: KI gefährdet Menschlichkeit

Web
10.11.2025 11:34
Der Papst betonte, dass echter Fortschritt nur möglich sei, wenn die Würde des Menschen oberste ...
Der Papst betonte, dass echter Fortschritt nur möglich sei, wenn die Würde des Menschen oberste Priorität habe.(Bild: AFP/FILIPPO MONTEFORTE)

Papst Leo XIV. warnt vor den Risiken der Interaktion mit Künstlicher Intelligenz. „Wenn wir mit Maschinen wie mit Gesprächspartnern umgehen, laufen wir Gefahr, nicht nur die Gesichter der Menschen um uns herum aus den Augen zu verlieren, sondern auch zu vergessen, das Menschliche anzuerkennen und zu schätzen“, so der Pontifex am Montag.

0 Kommentare

In seiner Botschaft an die Teilnehmer des internationalen Kongresses der Päpstlichen Akademie für das Leben betonte der Papst, dass echter Fortschritt nur möglich sei, wenn die „Würde des Menschen und das Gemeinwohl oberste Priorität für Einzelpersonen und öffentliche Institutionen haben“.

„Es ist leicht, das zerstörerische Potenzial von Technologie und medizinischer Forschung zu erkennen, wenn sie ideologischen Zwecken gegen den Menschen dienen. Die heute verfügbaren Mittel sind noch mächtiger und könnten noch größere Auswirkungen auf das Leben von Individuen und Völkern haben“, warnte der Papst.

Würden sie jedoch zum wahren Dienst des Menschen eingesetzt, räumte er ein, könnten sie „transformative und positive Effekte entfalten“.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Test: Oppo Find X9 Pro
Wie gut ist das Hasselblad-Handy mit Mega-Akku?
Gemeinsame Übung der kambodschanischen und chinesischen Streitkräfte im Mai: Ein KI-Hunderoboter ...
Krone Plus Logo
Chip-Embargo unwirksam
Wie China mit DeepSeek und KI-Robotern aufrüstet
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Ein richtiges Klapprad ist das DYU D3F nicht, nur der Lenker lässt sich einklappen. Damit wird ...
Krone Plus Logo
DYU D3F am Prüfstand
Ein Klapp-E-Bike um 550 Euro: Kann das gut gehen?
Für das Bundesheer ist es essenziell, nicht von ausländischen Cloud-Anbietern abhängig zu sein.
Krone Plus Logo
Digitale Souveränität
Wie das Bundesheer IT-Abhängigkeiten abschüttelt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
167.488 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
107.378 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
102.945 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Web
Risiko der Interaktion
Papst Leo XIV. warnt: KI gefährdet Menschlichkeit
Krone Plus Logo
Wenige Meter fehlen
Ausbau-Posse: Haushalte dürfen nicht an neues Netz
Krone Plus Logo
Gefährliches Vergnügen
Let‘s talk about Sexting: So sagen Sie es dem Kind
Vermeintliche Anlage
441.000 Euro an Internetbetrüger verloren
Krone Plus Logo
Bald Billionär?
Was Sie mit Elon Musks Vermögen kaufen könnten

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf