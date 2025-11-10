Papst Leo XIV. warnt: KI gefährdet Menschlichkeit

Papst Leo XIV. warnt vor den Risiken der Interaktion mit Künstlicher Intelligenz. „Wenn wir mit Maschinen wie mit Gesprächspartnern umgehen, laufen wir Gefahr, nicht nur die Gesichter der Menschen um uns herum aus den Augen zu verlieren, sondern auch zu vergessen, das Menschliche anzuerkennen und zu schätzen“, so der Pontifex am Montag.
In seiner Botschaft an die Teilnehmer des internationalen Kongresses der Päpstlichen Akademie für das Leben betonte der Papst, dass echter Fortschritt nur möglich sei, wenn die „Würde des Menschen und das Gemeinwohl oberste Priorität für Einzelpersonen und öffentliche Institutionen haben“.
„Es ist leicht, das zerstörerische Potenzial von Technologie und medizinischer Forschung zu erkennen, wenn sie ideologischen Zwecken gegen den Menschen dienen. Die heute verfügbaren Mittel sind noch mächtiger und könnten noch größere Auswirkungen auf das Leben von Individuen und Völkern haben“, warnte der Papst.
Würden sie jedoch zum wahren Dienst des Menschen eingesetzt, räumte er ein, könnten sie „transformative und positive Effekte entfalten“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.