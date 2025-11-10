Papst Leo XIV. warnt: KI gefährdet Menschlichkeit

Papst Leo XIV. warnt vor den Risiken der Interaktion mit Künstlicher Intelligenz. „Wenn wir mit Maschinen wie mit Gesprächspartnern umgehen, laufen wir Gefahr, nicht nur die Gesichter der Menschen um uns herum aus den Augen zu verlieren, sondern auch zu vergessen, das Menschliche anzuerkennen und zu schätzen“, so der Pontifex am Montag.