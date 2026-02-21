Drogenring rund um Völkermarkter ausgehoben

Bereits im Dezember wurde ein 29 Jahre alter Völkermarkter festgenommen. Der Mann soll über Monate hinweg in Klagenfurt und Völkermarkt Drogen ge- und dann wieder verkauft haben. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.
Heroin, Ketamin, Cannabis und andere illegale Suchtmittel hatte der 29-Jährige in seinem Bestand. Und dafür offenbar genügend Abnehmer. Immerhin 29 Personen aus Klagenfurt und Völkermarkt hat die Polizei bisher ausforschen können, die auf der Kundenliste des jungen Mannes waren.
Seit Anfang 2025 dürfte er die Drogen aus Klagenfurt, Graz sowie den Bezirken Klagenfurt-Land und Völkermarkt bezogen haben. Im Zuge der Ermittlungen wurden auch einige andere Dealer gefunden.
Festgenommen wurde der Völkermarkter, der nun auf freiem Fuß angezeigt wird, bereits im Dezember. Er wurde in flagranti bei einem Suchtmittelkauf erwischt. Bei zwei seiner Lieferanten schnappten wenige Tage später die Handschellen zu. Sie sitzen in der Justizanstalt Klagenfurt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.