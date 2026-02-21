„Dort werden die nächsten Angriffe vorbereitet“

„Früher waren es mehr Demonstranten“

„Es ist einer der schönsten Bälle, die wir in Wien haben“, sagt Maximilian Weinzierl, der Vorsitzende der FPÖ-Jugend. „Die Antifa beweist, dass die Linken immer mehr bergab gehen, weil früher waren es viel mehr“, ergänzt er. Laut Behörden verliefen die Kundgebungen weitgehend ohne größere Zwischenfälle.