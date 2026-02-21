Der Darts-Verband sagt „Nein“ zu „Fett am Brett“

Alkohol und Darts ging lange Hand in Hand! Selbst vor einem WM-Finale schauten die Athleten richtig tief ins Glas. Eine Studie belegt gar, dass eine geringe Menge positiven Einfluss auf den Wurf nehmen kann. Dem Motto „Fett am Brett“ schob man in Österreich aber einen Riegel vor. Bei Großveranstaltungen wird man nun ab einem Promillewert von 0,1 disqualifiziert. Kärntens Dart-Präsident Michael Pabst steht hinter der Regelung, weiß aber auch: „Einige Spieler werden wegbrechen!“
Darts und Alkohol gingen lange Hand in Hand! Ein Paradebeispiel dafür ist Andy Fordham. Der Engländer soll 2004 laut eigenen Angaben vor dem WM-Finale 24 Flaschen Bier und eine Flasche Brandy genossen haben – und sicherte sich den Titel. Sein Unheil – er verstarb 2021 mit 59 Jahren – begann 1995. So sagte er einst: „Bei meiner ersten WM war ich eingeschüchtert. Also habe ich mich grausam betrunken. Und das Schlimmste ist eingetreten: Es hat funktioniert, ich kam ins Halbfinale!“
Es gab nervöse Spieler. In der Pause haben sie was getrunken und dann gut getroffen. Sie sind da gestanden wie Zinnsoldaten, haben wie ein Uhrwerk geworfen.
Michael PABST, Kärntner Darts-Präsident
0,2 Promille können Balance und Wurfgenauigkeit verbessern
Dass Alkohol im Darts leistungssteigernd wirken kann, weiß auch Kärntens Präsident Michael Pabst: „Es gab stark nervöse Spieler. In der Pause haben sie was getrunken und haben danach gut getroffen. Sie sind da gestanden wie Zinnsoldaten, haben wie ein Uhrwerk geworfen!“ Eine Studie von 1993 zeigt, dass ein Promille-Wert von 0,2 Balance und Wurfgenauigkeit leicht verbessern kann. Alkohol unterdrückt auch Stressreaktionen, was die Konzentration erhöht. „Aber ab dem dritten Bier wackelt man“, so Pabst.
„Muss klar im Kopf sein, um zu gewinnen!“
Nun wurde in Österreich aber dem Motto „Fett am Brett“ ein Riegel vorgeschoben! Denn der Österreichische Verband (ÖDV) setzte ein Alkoholverbot durch. Ist der Promillewert über 0,0, wird man bei Großveranstaltungen wie Staatsmeisterschaften oder Masters disqualifiziert. „Das ist gut! Einige Spieler werden dadurch wegbrechen. Aber viele wissen, dass man klar im Kopf sein muss, um zu gewinnen“, meint Pabst.
Weg geht in Richtung Spitzensport
Damit orientiert man sich in Österreich in Richtung Spitzensport! Weltstars wie Gerwyn Price, Michael van Gerwen oder Luke Humphries werfen nicht nur nüchtern, sondern achten auch auf ihren Körper, haben teils über 30 Kilo abgespeckt. „Das braucht es auch! Wenn man über längere Distanzen spielt, muss der Körper gut in Form sein“, erklärt Pabst.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.