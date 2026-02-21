Der Darts-Verband sagt „Nein“ zu „Fett am Brett“

Darts und Alkohol gingen lange Hand in Hand! Ein Paradebeispiel dafür ist Andy Fordham. Der Engländer soll 2004 laut eigenen Angaben vor dem WM-Finale 24 Flaschen Bier und eine Flasche Brandy genossen haben – und sicherte sich den Titel. Sein Unheil – er verstarb 2021 mit 59 Jahren – begann 1995. So sagte er einst: „Bei meiner ersten WM war ich eingeschüchtert. Also habe ich mich grausam betrunken. Und das Schlimmste ist eingetreten: Es hat funktioniert, ich kam ins Halbfinale!“