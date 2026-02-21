Vorteilswelt
Kein Alk für Spieler

Der Darts-Verband sagt „Nein“ zu „Fett am Brett“

Kärnten
21.02.2026 10:59
In Österreich dürfen künftig nur mehr die Darts-Fans Alkohol konsumieren. Top-Stars wie Gerwyn ...
In Österreich dürfen künftig nur mehr die Darts-Fans Alkohol konsumieren. Top-Stars wie Gerwyn Price (re.) werfen ohnehin schon länger nüchtern.(Bild: Krone KREATIV/Gepa/Jan Thoden)
Porträt von Lukas Töfferl
Von Lukas Töfferl

Alkohol und Darts ging lange Hand in Hand! Selbst vor einem WM-Finale schauten die Athleten richtig tief ins Glas. Eine Studie belegt gar, dass eine geringe Menge positiven Einfluss auf den Wurf nehmen kann. Dem Motto „Fett am Brett“ schob man in Österreich aber einen Riegel vor. Bei Großveranstaltungen wird man nun ab einem Promillewert von 0,1 disqualifiziert. Kärntens Dart-Präsident Michael Pabst steht hinter der Regelung, weiß aber auch: „Einige Spieler werden wegbrechen!“

0 Kommentare

Darts und Alkohol gingen lange Hand in Hand! Ein Paradebeispiel dafür ist Andy Fordham. Der Engländer soll 2004 laut eigenen Angaben vor dem WM-Finale 24 Flaschen Bier und eine Flasche Brandy genossen haben – und sicherte sich den Titel. Sein Unheil – er verstarb 2021 mit 59 Jahren – begann 1995. So sagte er einst: „Bei meiner ersten WM war ich eingeschüchtert. Also habe ich mich grausam betrunken. Und das Schlimmste ist eingetreten: Es hat funktioniert, ich kam ins Halbfinale!“

Zitat Icon

Es gab nervöse Spieler. In der Pause haben sie was getrunken und dann gut getroffen. Sie sind da gestanden wie Zinnsoldaten, haben wie ein Uhrwerk geworfen.

Michael PABST, Kärntner Darts-Präsident

0,2 Promille können Balance und Wurfgenauigkeit verbessern
Dass Alkohol im Darts leistungssteigernd wirken kann, weiß auch Kärntens Präsident Michael Pabst: „Es gab stark nervöse Spieler. In der Pause haben sie was getrunken und haben danach gut getroffen. Sie sind da gestanden wie Zinnsoldaten, haben wie ein Uhrwerk geworfen!“ Eine Studie von 1993 zeigt, dass ein Promille-Wert von 0,2 Balance und Wurfgenauigkeit leicht verbessern kann. Alkohol unterdrückt auch Stressreaktionen, was die Konzentration erhöht. „Aber ab dem dritten Bier wackelt man“, so Pabst.

„Muss klar im Kopf sein, um zu gewinnen!“
Nun wurde in Österreich aber dem Motto „Fett am Brett“ ein Riegel vorgeschoben! Denn der Österreichische Verband (ÖDV) setzte ein Alkoholverbot durch. Ist der Promillewert über 0,0, wird man bei Großveranstaltungen wie Staatsmeisterschaften oder Masters disqualifiziert. „Das ist gut! Einige Spieler werden dadurch wegbrechen. Aber viele wissen, dass man klar im Kopf sein muss, um zu gewinnen“, meint Pabst.

Luke Humphries, Nummer zwei der Welt, nahm satte 30 Kilogramm ab.
Luke Humphries, Nummer zwei der Welt, nahm satte 30 Kilogramm ab.(Bild: ASSOCIATED PRESS)

Weg geht in Richtung Spitzensport
Damit orientiert man sich in Österreich in Richtung Spitzensport! Weltstars wie Gerwyn Price, Michael van Gerwen oder Luke Humphries werfen nicht nur nüchtern, sondern achten auch auf ihren Körper, haben teils über 30 Kilo abgespeckt. „Das braucht es auch! Wenn man über längere Distanzen spielt, muss der Körper gut in Form sein“, erklärt Pabst.

Kärnten
21.02.2026 10:59
Kärnten

