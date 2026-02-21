Nur Stadtwerke-Aufsichtsrat kann Klage stoppen

Milliarde Euro zur Entlastung

Dazu präsentierten die Neos ein Entlastungspaket. „Die verfehlte Politik der letzten Jahre hat die Teuerung massiv angeheizt“, so Juvan. Die Neos möchten zehn Prozent im System einsparen. „Das Land gibt jährlich vier Milliarden aus, der Betrag soll um zehn Prozent gesenkt werden. Digitalsierung ist wichtig. Über eine Legislaturperiode ersparen wir uns so eine Milliarde Euro. Die soll in Bildung und Entlastung der Bürger investiert werden.“