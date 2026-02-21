Naschkatze fastet und erzählt von erstem „Hoppala“

Ein Zuckerl hier, ein Schokoladenstück da. Und als Nachtisch noch eine Torte oder ein Eis? Absolute Naschkatze verzichtet auf Süßes – erster Fauxpas vorprogrammiert?
Der Vormittag am Aschermittwoch verlief für mich noch ohne große Komplikationen. Doch der Spätdienst in der Redaktion stand mir da noch bevor. „Ich faste ab heute Süßigkeiten“, prahlte ich noch stolz im Newsroom vor Besuchern, bevor ich mich an die Arbeit machte.
Doch vorbei an den übrig gebliebenen Faschingskrapfen in meiner kurzen Pause kam ich dann doch nicht. Gedankenversunken in die Arbeit griff ich zu, hüpfte quietschvergnügt, voller Vorfreude auf den Gaumenschmaus wieder zum Computer und biss herzhaft in den Krapfen.
Plötzlich, während der Staubzucker noch so durch die Luft wirbelte, hörte ich von hinten ein empörtes: „Du fastest doch Süßigkeiten!“ Ertappt zuckte ich zusammen und legte mit einem „Upsi, total vergessen“ meinen zuckersüßen Krapfen wieder zur Seite – erster großer Fehlschlag. „Und dabei wolltest du es mit dem Süßigkeitenfasten heuer ernst nehmen“, tadle ich mich selbst.
Trotz Reinfall wird weitergefastet
Doch entmutigen von meiner Krapfenmisere lasse ich mich nicht. Brav genoss ich am nächsten Morgen Haferporridge mit Nüssen und verzichte auf meine zwei Teelöffel Zucker im Kaffee. Den Zuckerschwund spüre ich – schlechte Laune und das Verlangen nach etwas Süßem sind ab nun meine Begleiter.
