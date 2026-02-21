Vorteilswelt
Zwischen „lebender Baustelle“ und Wellness-Oase

Kärnten
21.02.2026 09:00
Alles fest im Griff haben die engagierten Lehrlinge, die auf der „lebenden Baustelle“ bei der ...
Alles fest im Griff haben die engagierten Lehrlinge, die auf der „lebenden Baustelle“ bei der 37. Häuslbauermesse in Klagenfurt noch heute und morgen zeigen, wie spannend Bauhandwerk sein kann.(Bild: Wolfgang Handler)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Planen, sanieren, träumen: Auf der 37. Häuslbauermesse in Klagenfurt werden Wohnträume wahr. Am Samstag und Sonntag kann man noch zwischen hunderten Ausstellern flanieren und spannenden Fachvorträgen lauschen.

Bei den Luxuspools vom Ebenthaler Udo Maurer im Zusammenspiel mit der Rosentaler Aura-Überdachung kommt so manchem Besucher ein Seufzer aus: Schön wär’s schon – aber diese Klasse hat eben ihren Preis.

Wie läuft das Geschäft? „Gut. Doch man merkt, dass die Wirtschaft schwächelt“, erzählt Michael Doujak von Aura. „Viele Kunden sparen. Die große Preiserhöhung bei den Rohstoffen macht es auch nicht besser.“

Umfassende und kompetente Beratung
Preise sind es auch, für die sich viele beim großen „Kelag“-Stand interessieren, so Michael Fasching: „Die Leute wollen oft einfach wissen, warum der Strompreis so ist, wie er eben ist.“ Geduldig wird erklärt, dass ein, zwei Cent für den Privaten kaum einen Unterschied machen, wohl aber Netzgebühren und Steuern die Energiepreise bestimmen.

Beste Infos und Kaffee bei der „Krone“
Beste Infos und Kaffee bei der „Krone“(Bild: Wolfgang Handler)
Ein Hauch von Luxus mit Pools
Ein Hauch von Luxus mit Pools(Bild: Wolfgang Handler)
Lienzer Hafner sorgt für Wärme
Lienzer Hafner sorgt für Wärme(Bild: Wolfgang Handler)
Kelag-Team mit Maskottchen
Kelag-Team mit Maskottchen(Bild: Wolfgang Handler)

Im „Kron-tainer“ vorbeischaun 
Und genau solche direkten Informationen, mit der 400 Aussteller Zigtausende Besucher noch bis Sonntag versorgen, macht die 37. „Häuslbauermesse“ so besonders. Wer kaufen, sanieren, umbauen will, ein neues Bad braucht, den Rasentraktor oder die Heizung tauschen muss, kann sich umfassend und kompetent beraten lassen, ohne eine „Geschäfteralleye“ hinlegen zu müssen.

Häuslbauermesse
Die Zukunft des Bauens und Sanierens kennenlernen
16.02.2026
Häuslbauermesse
Die Zukunft des Bauens und Sanierens kennenlernen
16.02.2026

Und natürlich ist auch die „Kärntner Krone“ mit dabei: Abonnenten, die sich während des Messebummels bei einem guten Kaffee ausrasten möchten, werden im neuen „Kron-tainer“ von Elena Bolg und ihrem Team bestens versorgt. Nicht vergessen: Mit der Bonus Card erhalten Sie die Eintrittstickets zum halben Preis. 

Kärnten
21.02.2026 09:00
Häuslbauermesse
Zwischen „lebender Baustelle“ und Wellness-Oase
Koks, Ketamin und mehr
Drogenring rund um Völkermarkter ausgehoben
Süße Versuchung
Naschkatze fastet und erzählt von erstem „Hoppala“
Krone Plus Logo
AKA-Lizenz unsicher
Wörthersee-Stadion könnte bald „TGI-Arena“ heißen
Krone Plus Logo
DSN stärken
Leichtfried: „Ein Angriff auf unsere Demokratie“
