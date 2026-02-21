Zwischen „lebender Baustelle“ und Wellness-Oase

Umfassende und kompetente Beratung

Preise sind es auch, für die sich viele beim großen „Kelag“-Stand interessieren, so Michael Fasching: „Die Leute wollen oft einfach wissen, warum der Strompreis so ist, wie er eben ist.“ Geduldig wird erklärt, dass ein, zwei Cent für den Privaten kaum einen Unterschied machen, wohl aber Netzgebühren und Steuern die Energiepreise bestimmen.