Zwischen „lebender Baustelle“ und Wellness-Oase

Planen, sanieren, träumen: Auf der 37. Häuslbauermesse in Klagenfurt werden Wohnträume wahr. Am Samstag und Sonntag kann man noch zwischen hunderten Ausstellern flanieren und spannenden Fachvorträgen lauschen.
Bei den Luxuspools vom Ebenthaler Udo Maurer im Zusammenspiel mit der Rosentaler Aura-Überdachung kommt so manchem Besucher ein Seufzer aus: Schön wär’s schon – aber diese Klasse hat eben ihren Preis.
Wie läuft das Geschäft? „Gut. Doch man merkt, dass die Wirtschaft schwächelt“, erzählt Michael Doujak von Aura. „Viele Kunden sparen. Die große Preiserhöhung bei den Rohstoffen macht es auch nicht besser.“
Umfassende und kompetente Beratung
Preise sind es auch, für die sich viele beim großen „Kelag“-Stand interessieren, so Michael Fasching: „Die Leute wollen oft einfach wissen, warum der Strompreis so ist, wie er eben ist.“ Geduldig wird erklärt, dass ein, zwei Cent für den Privaten kaum einen Unterschied machen, wohl aber Netzgebühren und Steuern die Energiepreise bestimmen.
Im „Kron-tainer“ vorbeischaun
Und genau solche direkten Informationen, mit der 400 Aussteller Zigtausende Besucher noch bis Sonntag versorgen, macht die 37. „Häuslbauermesse“ so besonders. Wer kaufen, sanieren, umbauen will, ein neues Bad braucht, den Rasentraktor oder die Heizung tauschen muss, kann sich umfassend und kompetent beraten lassen, ohne eine „Geschäfteralleye“ hinlegen zu müssen.
Und natürlich ist auch die „Kärntner Krone“ mit dabei: Abonnenten, die sich während des Messebummels bei einem guten Kaffee ausrasten möchten, werden im neuen „Kron-tainer“ von Elena Bolg und ihrem Team bestens versorgt. Nicht vergessen: Mit der Bonus Card erhalten Sie die Eintrittstickets zum halben Preis.
