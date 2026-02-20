Töchter in Panik: Bergrettung nach 12-Stunden-Tour

Die tschechische Familie sowie ein Begleiter suchten sich wohl den denkbar schlechtesten Zeitpunkt für ihre Skitour aus. Ein 50-Jähriger brach laut Polizei am Donnerstag in der Früh um 6 Uhr mit seinen 17 und 21 Jahre alten Töchtern sowie einem 22-jährigen Begleiter auf. Die Gruppe war mit Langlaufskiern unterwegs und nahm die Route über den Höllgraben zur Ybbstalerhütte, danach ging es weiter Richtung Gipfel.