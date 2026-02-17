Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sarah Michelle Gellar

So sexy trägt die „Buffy“-Beauty den Spitzen-Trend

Star-Style
17.02.2026 09:03
Sarah Michelle Gellar trug bei einem Auftritt in New York einen Hauch von Spitze.
Sarah Michelle Gellar trug bei einem Auftritt in New York einen Hauch von Spitze.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Spitzen-Looks sind bei den Stars aktuell besonders angesagt. Kein Wunder, immerhin sind diese einfach wahnsinnig sexy! Das bewies jetzt auch „Buffy“-Star Sarah Michelle Gellar auf dem Weg zu einem Auftritt in New York.

0 Kommentare

Die einstige Serien-Darstellerin präsentierte sich in New York nicht nur mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht den wartenden Paparazzi. Sie sah auch fantastisch aus!

Ein Hauch von Spitze
Denn die 48-Jährige hatte sich für ihren Auftritt in der TV-Show „Live with Kelly & Mark“ für einen Look entschieden, der trotz der winterlichen Temperaturen sehr freizügig war. 

Die Schauspielerin trägt den angesagten Promi-Trend mit Stil und sorgte mit ihrem Look für ein ...
Die Schauspielerin trägt den angesagten Promi-Trend mit Stil und sorgte mit ihrem Look für ein Blitzlichtgewitter.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Gellar trug nämlich nicht mehr als einen bordeauxroten Spitzenrock, unter dem ein gleichfarbiges Höschen hervorblitzte. Dazu kombinierte sie ein passendes Spitzenbustier und einen ebenfalls weinroten Longblazer.

Farblich abgestimmte High Heels und große Ohrringe rundeten den sexy Spitzen-Look der Schauspielerin ab. 

Gellar wird mit jüngerem Ich verglichen
Erst kürzlich plauderte Gellar, die vor fast 30 Jahren mit der Serie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ durchstartete, in einem Podcast-Interview über Beauty-OPs. „Ich werde ständig mit meinem jüngeren Ich verglichen, weil es so einfach ist, ein Bild aus meinen Zwanzigern oder Dreißigern hervorzukramen und zu sagen: ,Wie hat sie sich verändert?‘ Auf eine Art löst das noch mehr Druck aus“, gab sie zu.

Betonte aber auch: „Auf der anderen Seite erinnert es mich daran, dass ich dieser Mensch gar nicht mehr sein möchte.“ Denn immerhin sei sie keine 18 mehr. Dennoch herrsche in Hollywood ein großer Beauty-Druck räumte sie ein: „Ich sehe immer jüngere Mädchen, die sich Schönheitsoperationen, Facelifts und Injektionen unterziehen.“ Sie sei zwar davon schockiert, gleichzeitig überlege sie aber, ob sie das auch machen müsse. 

Lesen Sie auch:
Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr. sind seit 2002 verheiratet.
Funktioniert seit 2002
Sarah Michelle Gellar lüftet ihr Ehegeheimnis
22.01.2026
Serien-Comeback
Sarah Michelle Gellar kontert „Buffy“-Shitstorm
07.02.2025

„Muss mein Gesicht benutzen können“
„Aber ich bin eben auch Schauspielerin und muss mein Gesicht benutzen können“, fuhr Gellar fort. „Ich denke, wenn ich ein Facelift hätte, würde ich lächerlich aussehen. Oder halt übertriebene Injektionen! Weil, ich meine, ich lasse mir Botox spritzen. Also ich werde nicht lügen und sagen, dass in meinem Gesicht kein Botox ist, aber ich kann mein Gesicht noch immer bewegen.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Star-Style
17.02.2026 09:03
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
166.876 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
132.621 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
124.183 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1371 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
977 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
859 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Mehr Star-Style
Sarah Michelle Gellar
So sexy trägt die „Buffy“-Beauty den Spitzen-Trend
Look des Tages
Conchita Wurst ist DER Hingucker bei der Berlinale
Von sexy bis glamourös
Die aufregendsten Red-Carpet-Looks der Berlinale
68. Opernball
Topmodel Nadine Leopold: In Rot zum Wow-Moment
Hingucker bei Premiere
Heiß, heißer, Hailey! Bieber verführt in Spitze
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf