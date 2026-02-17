So sexy trägt die „Buffy“-Beauty den Spitzen-Trend

Spitzen-Looks sind bei den Stars aktuell besonders angesagt. Kein Wunder, immerhin sind diese einfach wahnsinnig sexy! Das bewies jetzt auch „Buffy“-Star Sarah Michelle Gellar auf dem Weg zu einem Auftritt in New York.
Die einstige Serien-Darstellerin präsentierte sich in New York nicht nur mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht den wartenden Paparazzi. Sie sah auch fantastisch aus!
Ein Hauch von Spitze
Denn die 48-Jährige hatte sich für ihren Auftritt in der TV-Show „Live with Kelly & Mark“ für einen Look entschieden, der trotz der winterlichen Temperaturen sehr freizügig war.
Gellar trug nämlich nicht mehr als einen bordeauxroten Spitzenrock, unter dem ein gleichfarbiges Höschen hervorblitzte. Dazu kombinierte sie ein passendes Spitzenbustier und einen ebenfalls weinroten Longblazer.
Farblich abgestimmte High Heels und große Ohrringe rundeten den sexy Spitzen-Look der Schauspielerin ab.
Gellar wird mit jüngerem Ich verglichen
Erst kürzlich plauderte Gellar, die vor fast 30 Jahren mit der Serie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ durchstartete, in einem Podcast-Interview über Beauty-OPs. „Ich werde ständig mit meinem jüngeren Ich verglichen, weil es so einfach ist, ein Bild aus meinen Zwanzigern oder Dreißigern hervorzukramen und zu sagen: ,Wie hat sie sich verändert?‘ Auf eine Art löst das noch mehr Druck aus“, gab sie zu.
Betonte aber auch: „Auf der anderen Seite erinnert es mich daran, dass ich dieser Mensch gar nicht mehr sein möchte.“ Denn immerhin sei sie keine 18 mehr. Dennoch herrsche in Hollywood ein großer Beauty-Druck räumte sie ein: „Ich sehe immer jüngere Mädchen, die sich Schönheitsoperationen, Facelifts und Injektionen unterziehen.“ Sie sei zwar davon schockiert, gleichzeitig überlege sie aber, ob sie das auch machen müsse.
„Muss mein Gesicht benutzen können“
„Aber ich bin eben auch Schauspielerin und muss mein Gesicht benutzen können“, fuhr Gellar fort. „Ich denke, wenn ich ein Facelift hätte, würde ich lächerlich aussehen. Oder halt übertriebene Injektionen! Weil, ich meine, ich lasse mir Botox spritzen. Also ich werde nicht lügen und sagen, dass in meinem Gesicht kein Botox ist, aber ich kann mein Gesicht noch immer bewegen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.