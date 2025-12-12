Schauspielerin Amanda Seyfried schwärmt von Botox

Innere Balance durch Paartherapie

Da Schönheit für die zweifache Mutter auch von innen kommt, geht sie sicher, ihre emotionale Gesundheit in Balance zu halten und ihren Stresslevel möglichst niedrig: „Ich habe viel Paartherapie gemacht und bin auch allein zur Therapeutin. Dazu führe ich unglaublich viele Gespräche mit Freunden, die Psychologen sind, sodass ich das Gefühl habe, ein großes Maß an Selbsterkenntnis zu besitzen.“ Sie fügte hinzu: „Das ist nicht alles, aber es hilft auf jeden Fall sehr.“