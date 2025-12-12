Vorteilswelt
„Für Rest des Lebens“

Schauspielerin Amanda Seyfried schwärmt von Botox

Society International
12.12.2025 09:00
Amanda Seyfried gibt zu, sich regelmäßig Botox spritzen zu lassen und sie plant, dabei zu ...
Amanda Seyfried gibt zu, sich regelmäßig Botox spritzen zu lassen und sie plant, dabei zu bleiben.(Bild: AFP/DIMITRIOS KAMBOURIS)

Während ihre Hollywood-Kollegin Kate Winslet gegen künstliche Verschönerungen wettert, bricht sie eine Lanze für kosmetische Upgrades. Amanda Seyfried hat kein Problem damit, zuzugeben, sich regelmäßig mit Botox glätten zu lassen. 

Während die Schauspielerin im Interview mit „Who What Wear“ zwar klarstellte, dass sie sich nicht unter das Messer legen würde – „zumindest im Moment noch nicht“ – ist sie ein Fan von Schönheitsbehandlungen mit „weniger invasiven Ansatz“.

Die 40-Jährige: „Ich habe eine wirklich gute Dermatologin, die mir sagt, dass sie mir für den Rest meines Lebens nichts anderes machen wird, als Botox immer an derselben Stelle hier oben auf der Stirn zu setzen“. Dazu empfiehlt die „Mamma Mia“-Blondine außerdem noch adaptogene (nicht halluzinogene) Pilze und schwärmt von IPL-Laserbehandlungen für die Hautpflege.

Der „Mamma Mia!“-Star schwört auf nichtinvasive Beauty-Behandlungen.
Der „Mamma Mia!“-Star schwört auf nichtinvasive Beauty-Behandlungen.(Bild: AFP/DOMINIK BINDL)

Innere Balance durch Paartherapie
Da Schönheit für die zweifache Mutter auch von innen kommt, geht sie sicher, ihre emotionale Gesundheit in Balance zu halten und ihren Stresslevel möglichst niedrig: „Ich habe viel Paartherapie gemacht und bin auch allein zur Therapeutin. Dazu führe ich unglaublich viele Gespräche mit Freunden, die Psychologen sind, sodass ich das Gefühl habe, ein großes Maß an Selbsterkenntnis zu besitzen.“ Sie fügte hinzu: „Das ist nicht alles, aber es hilft auf jeden Fall sehr.“

Auch im gemeinsamen Interview mit ihrem „The Housemaid“-Co-Star Sydney Sweeney war es im Magazin „Allure“ um das Thema Schönheitschirurgie gegangen. Während ihre jüngere Leinwandpartnerin schwor, „Ich habe bei mir nie etwas machen lassen“, stellte Seyfried klar, dass manche Eingriffe „wirklich effektiv sein können, wenn man älter wird“. Als sie hinzufügte: „Wenn es so weit ist …“, fiel ihr Sweeney lachend ins Wort: „Dann rufe ich dich an!“

