Kim Kardashian heizt Fans mit Mega-Dekolleté ein

Kim Kardashian hat zuletzt den Sexy-Modus angekurbelt – und ihren Fans gefällt‘s! Denn auf Instagram heizte die Reality-TV-Darstellerin zuletzt nicht nur mit aufregenden Unterwäsche-Fotos ein, sondern auch mit einem Mega-Dekolleté!
Das aktuelle Posting kommentierte Kardashian schlicht mit: „Meine Woche“. In der Slideshow verbarg sich aber so manche aufregende Überraschung.
So präsentierte sich die 45-Jährige etwa beim Shooting ihrer neuen Skims-Kollektion, probierte ein hautfarbenes Set auch gleich an und knipste ein Selfie vor dem Badezimmerspiegel.
Fans zucken aus
Ziemlich heiß fanden die Fans aber auch einen Schnappschuss, auf dem Kim eigentlich angezogen war. Nur war der Body unter dem Pelzjäckchen so tief ausgeschnitten, dass man ziemlich viel Haut und noch mehr Dekolleté zu sehen bekam.
Die Fans hielten sich daher auch in der Kommentarspalte nicht zurück, posteten reihenweise Herzchen, Smileys mit Herzchenaugen, aber auch Flammen-Emojis. „Ich liebe diese ikonische Woche“, schwärmte ein Fan zudem.
Sexy Liebes-Style?
Ob sich etwa auch Lewis Hamilton durch die Bildergalerie von Kim Kardashian geklickt hat? Der Formel-1-Star und die Kurven-Queen sorgten zuletzt ja für heiße Liebesgerüchte, befeuert durch ein gemeinsames Wochenende in den britischen Cotswolds und einen Trip nach Paris.
Beim Super Bowl zeigten sich die beiden zudem erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit – flirtend und lachend. Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Liebe zwar immer noch nicht, aber Bilder sagen meist ohnehin mehr als tausend Worte ...
