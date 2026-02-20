Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Augenschmaus-Selfie

Kim Kardashian heizt Fans mit Mega-Dekolleté ein

Society International
20.02.2026 16:00
Dieses Foto gefällt sicher auch Lewis Hamilton: Kim Kardashian sorgte mit diesem Dekolleté jetzt ...
Dieses Foto gefällt sicher auch Lewis Hamilton: Kim Kardashian sorgte mit diesem Dekolleté jetzt jedenfalls bei den Fans für Herzrasen.(Bild: instagram.com/kimkardashian)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kim Kardashian hat zuletzt den Sexy-Modus angekurbelt – und ihren Fans gefällt‘s! Denn auf Instagram heizte die Reality-TV-Darstellerin zuletzt nicht nur mit aufregenden Unterwäsche-Fotos ein, sondern auch mit einem Mega-Dekolleté!

0 Kommentare

Das aktuelle Posting kommentierte Kardashian schlicht mit: „Meine Woche“. In der Slideshow verbarg sich aber so manche aufregende Überraschung.

So präsentierte sich die 45-Jährige etwa beim Shooting ihrer neuen Skims-Kollektion, probierte ein hautfarbenes Set auch gleich an und knipste ein Selfie vor dem Badezimmerspiegel.

Fans zucken aus
Ziemlich heiß fanden die Fans aber auch einen Schnappschuss, auf dem Kim eigentlich angezogen war. Nur war der Body unter dem Pelzjäckchen so tief ausgeschnitten, dass man ziemlich viel Haut und noch mehr Dekolleté zu sehen bekam.

Die Fans hielten sich daher auch in der Kommentarspalte nicht zurück, posteten reihenweise Herzchen, Smileys mit Herzchenaugen, aber auch Flammen-Emojis. „Ich liebe diese ikonische Woche“, schwärmte ein Fan zudem.

Sexy Liebes-Style?
Ob sich etwa auch Lewis Hamilton durch die Bildergalerie von Kim Kardashian geklickt hat? Der Formel-1-Star und die Kurven-Queen sorgten zuletzt ja für heiße Liebesgerüchte, befeuert durch ein gemeinsames Wochenende in den britischen Cotswolds und einen Trip nach Paris.

Lesen Sie auch:
Kim Kardashian und Lewis Hamilton kennen sich schon länger, doch jetzt soll aus Freundschaft ...
Beim Super Bowl!
Kardashian & Hamilton feiern großes Liebes-Outing
09.02.2026

Beim Super Bowl zeigten sich die beiden zudem erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit – flirtend und lachend. Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Liebe zwar immer noch nicht, aber Bilder sagen meist ohnehin mehr als tausend Worte ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
20.02.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
429.168 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Airport Wien: Gäste hängen weiter in Warteschleife
194.021 mal gelesen
Am Flughafen Wien läuft der Betrieb mittlerweile wieder an, die Verspätungen werden aber ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
163.052 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1732 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1689 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1481 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Society International
Augenschmaus-Selfie
Kim Kardashian heizt Fans mit Mega-Dekolleté ein
Kein Scherz!
William Shatner bringt Metal-Album raus – mit 94!
Dempsey enthüllt:
Eric Dane konnte vor Tod „kaum noch sprechen“
Unfall bei Aufführung
Lars Eidinger verletzte Zuschauerin mit Degen
Schock um Mitternacht
Sylvie Meis wird im Urlaub zur Notfall-Patientin!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf