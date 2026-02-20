Bus von Lawine erfasst, Absturz nach Pflug-Crash

Ein wahres Horrorszenario ereignete sich am Freitagmorgen im Tiroler Lechtal. Im Gemeindegebiet von Bach wurde bei einem Lawinenabgang kurz vor 5 Uhr ein Linienbus erfasst. Nach Angaben der Polizei wurde zum Glück keiner der elf Insassen verletzt. „Auch weitere Fahrzeuge wurden nicht von der Lawine erfasst“, berichtet Polizeipressesprecher Stefan Eder. Der Schreck bei den Insassen dürfte jedoch groß sein. Die Straße wurde nun freilich gesperrt.