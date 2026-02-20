Vorteilswelt
Schneechaos in Tirol

Bus von Lawine erfasst, Absturz nach Pflug-Crash

Tirol
20.02.2026 07:45
Im Lechtal wurde ein Bus von einer Lawine erfasst (li.), in Sölden stürzte ein Fahrzeug nach ...
Im Lechtal wurde ein Bus von einer Lawine erfasst (li.), in Sölden stürzte ein Fahrzeug nach einer Kollision rund 30 Meter ab (re.).(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Der viele Neuschnee sorgt auf Tirols Straßen für regelrechtes Chaos. Am Donnerstag kollidierte ein Pkw mit einem Schneepflug, das Auto wurde über steiles Gelände geschleudert. Am Freitagmorgen erfasste eine Lawine einen Bus. Weitere Unfälle auf winterlichen Fahrbahnen.

Ein wahres Horrorszenario ereignete sich am Freitagmorgen im Tiroler Lechtal. Im Gemeindegebiet von Bach wurde bei einem Lawinenabgang kurz vor 5 Uhr ein Linienbus erfasst. Nach Angaben der Polizei wurde zum Glück keiner der elf Insassen verletzt. „Auch weitere Fahrzeuge wurden nicht von der Lawine erfasst“, berichtet Polizeipressesprecher Stefan Eder. Der Schreck bei den Insassen dürfte jedoch groß sein. Die Straße wurde nun freilich gesperrt.

Der Bus wurde von einer Lawine erfasst.
Der Bus wurde von einer Lawine erfasst.(Bild: ZOOM Tirol)

Bereits am Freitag ereignete sich auf der Hochsöldenstraße in Sölden ein folgenschwerer Zusammenstoß. Gegen 16.30 Uhr war ein 52-jähriger Pkw-Lenker aus München mit seinem Fahrzeug von Hochsölden unterwegs. Im Auto befand sich seine 17-jährige Tochter.

Zur selben Zeit kam ihm ein 43-jähriger Einheimischer mit seinem Schneepflug bergwärts entgegen. Die Straße war zu diesem Zeitpunkt schneebedeckt, entsprechend rutschig war auch die Fahrbahn. „Am Beginn der Gemeindestraße wird jeweils durch Verkehrszeichen auf die Schneekettenpflicht bei Schneefahrbahn und auf eine Linksräumung durch Räumfahrzeuge hingewiesen“, heißt es seitens der Polizei.

(Bild: ZOOM Tirol)
(Bild: ZOOM Tirol)
(Bild: ZOOM Tirol)

Kollision mit Schneepflug
Der 43-Jährige fuhr mit seinem Räumfahrzeug an der linken Straßenseite. Im Bereich einer Linkskurve kam ihm der Deutsche entgegen. Der Einheimische versuchte sein Fahrzeug noch weiter zum linken Fahrbahnrand zu lenken, um eine Kollision zu verhindern.

Dabei geriet der Deutsche jedoch leicht ins Schleudern und prallte schließlich seitlich mit der Beifahrerseite gegen den Pflug. Das Auto wurde daraufhin zur anderen Straßenseite gelenkt. Der Fahrer konnte den Pkw nicht mehr kontrollieren und stürzte über steiles Gelände rund 30 Meter ab.

(Bild: ZOOM Tirol)
(Bild: ZOOM Tirol)

Taxilenker und Fahrgast eilten zu Hilfe
Ein nachkommender Taxilenker bemerkte den Unfall, blieb stehen und stieg gemeinsam mit dem Fahrgast zum Unfallfahrzeug ab. „Der Fahrgast konnte die Tochter aus dem Fahrzeug befreien und wieder hoch zur Straße begleiten“, schildert die Polizei. 

Der Vater hingegen wurde im stark demolierten Fahrzeug eingeschlossen und konnte erst später durch zwei anwesende Pistenretter der Bergbahnen Sölden befreit werden. Die Feuerwehr Sölden und weitere Einsatzkräfte konnten ihn schließlich bergen. Er erlitt schwere Verletzungen. Die Tochter wurde leicht verletzt. Der Schneepfluglenker blieb unverletzt.

Zwei Verletzte bei Unfall in Kössen
Ebenfalls am Freitagnachmittag kam es auch zu einem folgenschweren Unfall in Kössen (Bezirk Kitzbühel). Gegen 16:40 Uhr war ein 22-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw auf der Walchseestraße unterwegs. Aufgrund des starken Schneefalls geriet er in einer Kurve ins Rutschen und kam auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 64-jährigen Deutschen. Beide Lenker wurden dabei erheblich verletzt und ins Spital gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Walchseestraße war für rund 45 Minuten komplett gesperrt.

Zahlreiche Sperren und Kettenpflicht
Die Neuschneemassen sorgen auch am Freitagvormittag für Verzögerungen und Verkehrsbehinderungen. So gibt es etwa auf der Möserer Straße, der Großglockner Straße zwischen Dölsach und Heiligenblut, der Pass Thurn Straße und der Fernpassstraße Schneekettenpflicht.

Die Lechtal Straße zwischen Stockach und Bach wurde nach dem Lawinenabgang gesperrt. Auch die Berwang-Namloser Landesstraße ist wegen Lawinengefahr gesperrt. Auch zwischen Reutte Süd und dem Grenzübergang Ammer Sattel herrscht aufgrund der Lawinengefahr eine Sperre.

Tirol

