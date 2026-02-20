„Lobau und die Fische vor Verdursten retten!“

Gefordert wird vor allem, Wasser von der Oberen in die Untere Lobau umzuleiten und ausgetrocknete Gewässerarme zu revitalisieren. Auch eine stärkere Anbindung an die Donau sowie Renaturierungen seien nötig, um den Pegel dauerhaft zu stabilisieren. Die Kritik von Öko-Urgestein Helmut Belanyecz aus Fischamend richtet sich ebenfalls direkt an die Stadt Wien: Statt weiterer Studien müsse endlich gehandelt werden. WWF-Aktivist Stelzhammer bringt es auf den Punkt: „Nicht ob, sondern wann und wie – das muss jetzt die Devise sein.“