„Lobau und die Fische vor Verdursten retten!“

Totes Wasser, stille Ufer, verendete Fische: Massensterben in der Lobau ruft WWF mit „Rettungsanker“-Appell auf den Umweltplan!
„Ein derart massives Fischsterben wäre absolut vermeidbar gewesen“, warnt WWF-Experte Michael Stelzhammer. Schuld sei vor allem der chronische Wassermangel, auf den die Umweltbehörde im Wiener Rathaus nicht und nicht reagiert habe: „Gerade niederschlagsarme, kalte Winter wirken doppelt fatal auf die Fische.“ Seit Jahren leide das Naturjuwel durch die Untätigkeit der Behörden unter zu wenig Zufluss – nun zeige sich die Rechnung drastisch.
Wir geben der Natur sehr wohl zu trinken und wirken durch Vernässung dem Verdursten der Fische entgegen.
Stephan Pernkopf, Landesvize in NÖ
Bild: Büro LHStv. Pernkopf
Gefordert wird vor allem, Wasser von der Oberen in die Untere Lobau umzuleiten und ausgetrocknete Gewässerarme zu revitalisieren. Auch eine stärkere Anbindung an die Donau sowie Renaturierungen seien nötig, um den Pegel dauerhaft zu stabilisieren. Die Kritik von Öko-Urgestein Helmut Belanyecz aus Fischamend richtet sich ebenfalls direkt an die Stadt Wien: Statt weiterer Studien müsse endlich gehandelt werden. WWF-Aktivist Stelzhammer bringt es auf den Punkt: „Nicht ob, sondern wann und wie – das muss jetzt die Devise sein.“
Werft sofort einen Rettungsanker aus!
WWF-Aktivist Mchael Stelzhammer
Bild: wwf
Auch aus der blau-gelben Politik kommen Signale. Landesvize Stephan Pernkopf betont: „Wir geben unseren Flüssen wieder mehr Raum – das schützt wertvolle Arten und auch die Menschen.“ Tatsächlich wurden im Nationalpark Donau-Auen bereits mehrere Gewässerverbindungen umgesetzt, von denen neben bedrohten Fischarten auch Seeadler und Eisvögel profitieren sollen.
Am Ende bleibt ein bedrückendes Bild: Wo einst Leben im Wasser pulsierte, treiben jetzt Kadaver. Für Naturschützer ist klar: „Ohne rasche Maßnahmen droht der Lobau nicht nur ein stiller Winter, sondern das völlige Verdursten.“
