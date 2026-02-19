Bei Anklage droht Andrew lebenslange Haftstrafe!

Empfindliche Haftstrafen für Amtsmissbrauch

Britische Rechtsexperten betonen gegenüber Medien, dass Gerichte bei gravierendem Vertrauensbruch in öffentlichen Ämtern empfindliche Haftstrafen verhängen können – insbesondere, wenn vorsätzliches Fehlverhalten nachgewiesen wird. Im Kern müsste die Staatsanwaltschaft belegen, dass Andrew in seiner früheren Rolle als Handelsgesandter bewusst und in erheblichem Maße gegen seine Amtspflichten verstoßen hat. Hintergrund der Ermittlungen sind Vorwürfe, er habe vertrauliche Informationen an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergegeben.