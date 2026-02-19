Bei Anklage droht Andrew lebenslange Haftstrafe!

Nach der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor wegen des Verdachts auf „misconduct in public office“ – Amtsmissbrauch – stellt sich die Frage: Was passiert, wenn es zur Anklage – und womöglich zu einer Verurteilung – kommt?
Der Straftatbestand gilt im britischen Recht als schwerwiegendes Common-Law-Delikt und kann im Extremfall mit lebenslanger Haft geahndet werden. Eine gesetzlich festgeschriebene Höchststrafe existiert nicht, da das Delikt richterrechtlich entwickelt wurde.
Empfindliche Haftstrafen für Amtsmissbrauch
Britische Rechtsexperten betonen gegenüber Medien, dass Gerichte bei gravierendem Vertrauensbruch in öffentlichen Ämtern empfindliche Haftstrafen verhängen können – insbesondere, wenn vorsätzliches Fehlverhalten nachgewiesen wird. Im Kern müsste die Staatsanwaltschaft belegen, dass Andrew in seiner früheren Rolle als Handelsgesandter bewusst und in erheblichem Maße gegen seine Amtspflichten verstoßen hat. Hintergrund der Ermittlungen sind Vorwürfe, er habe vertrauliche Informationen an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergegeben.
„Ungewöhnliches Delikt“ ohne Höchststrafe
Der Rechtskommentator Joshua Rozenberg sagte gegenüber Sky News, dass es sich um ein „ungewöhnliches“ Delikt handele, „weil es von den Richtern geschaffen und über viele Jahre hinweg von den Gerichten festgelegt wurde“ und nicht durch ein Gesetz.
Er sagte: „Aus diesem Grund gibt es eigentlich gar keine Höchststrafe. Es ist lebenslange Haft, weil das Parlament nie eine Höchststrafe festgelegt hat.“
Anwalt Paul Britton sagte gegenüber Sky News: „Es handelt sich um ein schweres Vergehen, was bedeutet, dass der Fall vor einem Crown Court mit einer Jury verhandelt wird [wenn Andrew angeklagt wird].“
Auf die Frage, mit welcher Strafe Andrew im Falle einer Verurteilung rechnen müsse, fügt Britton hinzu: „Die Strafe dafür ist ziemlich hart. Die Strafrahmenrichtlinien sehen eine lebenslange Freiheitsstrafe vor.“
Charles III. drängt auf Thronfolgeverzicht
Parallel zu den juristischen Risiken wächst der politische Druck. Beobachter halten es für möglich, dass Andrew im Falle einer Anklage oder Verurteilung mit allen Mitteln formell aus der Thronfolge entfernt werden könnte. Berater von Charles III. sollen Medienberichten zufolge erwägen, ihn zu einem freiwilligen Verzicht auf seinen Platz in der Thronfolge zu bewegen.
Andrew bestreitet sämtliche Vorwürfe. Ob es tatsächlich zu einer Anklage kommt, hängt nun davon ab, ob die Ermittler genügend belastbare Beweise vorlegen können. Sollte es dazu kommen, stünde dem Ex-Royal ein langwieriges und öffentlichkeitswirksames Gerichtsverfahren bevor – mit potenziell drastischen persönlichen und institutionellen Folgen für das britische Königshaus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.