Familie von Giuffre begrüßt Andrews Festnahme

Fehlverhalten im Amt

Die britischen Behörden haben Andrew am Donnerstag wegen des Verdachts auf „misconduct in public office“ festgenommen, also wegen Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit seiner früheren Tätigkeit als Handelsgesandter. Die Festnahme erfolgte nicht direkt wegen der Missbrauchsvorwürfe, die Giuffre in der Vergangenheit gegen ihn erhoben hatte. Jedoch sind in den Epstein-Files E-Mails aufgetaucht, die nahelegen, dass Andrew geheime Papiere an Epstein geschickt hat. Andrew befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam.