Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„War nie ein Prinz“

Familie von Giuffre begrüßt Andrews Festnahme

Royals
19.02.2026 14:33
Die Familie von Virginia Giuffre hat in einem Statement die Festnahme von Andrew ...
Die Familie von Virginia Giuffre hat in einem Statement die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor begrüßt.(Bild: AFP/KEVIN DIETSCH)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Die Familie von Virginia Giuffre hat die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor ausdrücklich begrüßt. „Endlich wurden unsere gebrochenen Herzen etwas erleichtert – niemand steht über dem Gesetz, nicht einmal ein Royal“, erklärten Giuffres Geschwister in einer Stellungnahme, die US-Medien veröffentlichten.

0 Kommentare

Zugleich dankten sie der Thames Valley Police für die Ermittlungen und die Festnahme. „Er war nie ein Prinz“, heißt es weiter. „Für Überlebende überall – Virginia hat das für euch getan.“  Giuffre hatte im Vorjahr im Alter von 41 Jahren Suizid begangen. 

Sexueller Missbrauch und Trafficking
Giuffre war Opfer des Pädokriminellen Jeffrey Epstein, der sie ihren Angaben zufolge Männern wie Andrew zur Verfügung gestellt hatte, als sie noch sehr jung war.

Epstein stand unter Verdacht, mehr als tausend Minderjährige und junge Frauen sexuell missbraucht und teils an Prominente vermittelt zu haben. Er wurde 2008 erstmals verurteilt, weil er eine Minderjährige zur Prostitution angestiftet hatte. Wegen eines umstrittenen Deals mit der Staatsanwaltschaft erhielt er damals aber nur eine 18-monatige Haftstrafe. Die Epstein-Akten zeigen, dass Andrew Mountbatten-Windsor – ebenso wie seine Ex‑Frau Sarah Ferguson – weiterhin Kontakt zu dem verurteilten Sexualstraftäter hielt.

Einen Monat nachdem Epstein 2019 unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erneut festgenommen worden war, wurde er tot in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden. Nach offiziellen Angaben beging er Suizid.

Das Kombi-Bild zeigt Prinz Andrew und Virginia Giuffre, die ihm vorwarf, sie als Teenager ...
Das Kombi-Bild zeigt Prinz Andrew und Virginia Giuffre, die ihm vorwarf, sie als Teenager missbraucht zu haben.(Bild: AFP/APA/Photo by Steve Parsons and Ben Gabbe )

Fehlverhalten im Amt
Die britischen Behörden haben Andrew am Donnerstag wegen des Verdachts auf „misconduct in public office“ festgenommen, also wegen Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit seiner früheren Tätigkeit als Handelsgesandter. Die Festnahme erfolgte nicht direkt wegen der Missbrauchsvorwürfe, die Giuffre in der Vergangenheit gegen ihn erhoben hatte. Jedoch sind in den Epstein-Files E-Mails aufgetaucht, die nahelegen, dass Andrew geheime Papiere an Epstein geschickt hat. Andrew befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam.

Der Fall erhält neue Brisanz durch die jüngste Veröffentlichung weiterer Unterlagen aus den sogenannten Epstein-Akten, die erneut Fragen zu Andrews Beziehung zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein aufwerfen. Andrew weist sämtliche Vorwürfe zurück und hat bislang wiederholte Aufforderungen aus den USA, zu möglichen Kenntnissen über Epsteins Taten auszusagen, nicht angenommen.

Lesen Sie auch:
Aufregung in Sandringham! Am 66. Geburtstag von Andrew Mountbatten-Windsor sind auf dem Gelände ...
Royal-Beben!
Ex-Prinz Andrew am 66. Geburtstag festgenommen!
19.02.2026
Hat Prinz beschuldigt
Todesdrama um Epstein-Opfer Virginia Giuffre!
26.04.2025
Missbrauchshölle
Giuffre dachte, sie „würde als Sexsklavin sterben“
20.10.2025

König: „Gesetz muss einen Lauf nehmen“
Der britische König Charles III. hat die Nachricht über die Festnahme seines jüngeren Bruders „mit größter Besorgnis“ zur Kenntnis genommen. „Lassen Sie mich klarstellen: Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen“, teilte der König in einer schriftlichen Stellungnahme mit. „Was nun folgt, ist ein umfassendes, faires und ordnungsgemäßes Verfahren, in dem diese Angelegenheit in angemessener Weise und durch die zuständigen Behörden untersucht wird.“

Die Polizei habe die „uneingeschränkte und vorbehaltlose Unterstützung und Zusammenarbeit“, machte Charles klar und betonte: „Während dieses Verfahren andauert, wäre es nicht richtig, wenn ich mich weiter zu dieser Angelegenheit äußern würde.“ Die königliche Familie werde weiter ihre Pflichten erfüllen.

Neben der Festnahme des 66-Jährigen, der am Donnerstag auch Geburtstag hat, gab die Polizei am Donnerstag auch die Durchsuchung von zwei Grundstücken in England bekannt.

König Charles hat seinem Bruder den Prinzen-Titel entzogen und ihn in Sandringham untergebracht, ...
König Charles hat seinem Bruder den Prinzen-Titel entzogen und ihn in Sandringham untergebracht, wo dieser nun festgenommen wurde.(Bild: AP/Joanna Chan)

König Charles III. hatte seinem Bruder wegen des Epstein-Skandals bereits Ende vergangenen Jahres alle Titel und Ehren entzogen, nachdem posthum die Memoiren des Epstein-Opfers Virginia Giuffre erschienen waren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
19.02.2026 14:33
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
150.705 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung in Groß Gerungs (NÖ) aufgefunden, ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
135.069 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
114.812 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1671 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1266 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Kolumnen
Vertrauen verloren: Es ist Schluss mit lustig!
802 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Royals
Amtsmissbrauch
Bei Anklage droht Andrew lebenslange Haftstrafe!
„The Show must go on“
Nach Andrew-Schock: Camilla lächelt tapfer!
Plant schon Umzug
Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson ist untergetaucht
„War nie ein Prinz“
Familie von Giuffre begrüßt Andrews Festnahme
Royal-Beben!
Ex-Prinz Andrew am 66. Geburtstag festgenommen!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf