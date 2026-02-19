Trump stellt Glyphosat unter besonderen Schutz

Zahlreiche Klagen Betroffener laufen

Parallel dazu laufen in den USA zahlreiche Klagen, in denen Kläger Krebserkrankungen auf Glyphosat zurückführen. Bayer schloss erst kürzlich einen milliardenschweren Sammelvergleich zur Beilegung aktueller und künftiger Klagen rund um Roundup. Die Zahlungen umfassen maximal 7,25 Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren. Der Vergleich muss noch vom zuständigen Gericht in St. Louis im Bundesstaat Missouri genehmigt werden.