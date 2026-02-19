„Wir vergrößern alles in Schönbrunn!“

Unterhaltung garantiert

Während Spring-Prüfungen auch für Laien leicht nachvollziehbar sind, ist das Punktesystem in der Dressur doch etwas komplizierter. Daher sehen Sonja Klima und Helmut Morbitzer nur acht bis zehn Teilnehmerpaare für die Kür und den Grand Prix vor. Um das Turnier spannend und abwechslungsreich zu halten, werden die möglichst kurzen Prüfungen durch bunte Showeinlagen der Working Equitation aufgelockert. Außerdem steht der Vertrag mit der Spanischen Hofreitschule. Die weißen Vierbeiner werden den Startschuss des Turnier-Wochenendes geben.