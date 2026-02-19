Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Schloss-Kulisse

„Wir vergrößern alles in Schönbrunn!“

Sport-Mix
19.02.2026 15:46
Die Vorbereitungen für das nächste große Pferde-Spektakel vor Schloss Schönbrunn sind schon in ...
Die Vorbereitungen für das nächste große Pferde-Spektakel vor Schloss Schönbrunn sind schon in vollem Gange!(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Sophie Hartl
Von Sophie Hartl

Auch dieses Jahr wird das Weltkulturerbe zur Kulisse für alle Reitsport-Fans. Jedoch in einem wesentlich größeren Rahmen. Mit Fohlenauktion,  einem Kindertag mit gratis Eintritt, Zugang für Schönbrunn-Besucher und der Spanischen Hofreitschule als Gast will überzeugt werden. 

0 Kommentare

„Mit einem Preisgeld von 150.000 Euro haben wir eines der höchstpreisigsten Dressur-Turniere“, freut sich Sonja Klima, die gemeinsam mit Helmut Morbitzer die Hauptorganisation des Reitturniers vor Schloss Schönbrunn übernimmt. Auf Nachdruck von der besten Dressur-Reiterin der Welt Isabell Werth, wird das Spring-Turnier im September 2026 durch eine Dressur-Kür und einen Grand Prix ergänzt.

In diesem Jahr muss man sich noch mit einem 4-Stern-Turnier (CDI4*) zufrieden geben, bevor es in Zukunft ein noch hochwertigeres 5-Stern-Turnier geben soll.  „Das FEI-Regelment sieht diese Reihenfolge nun einmal vor. Da wir aber mit Schönbrunn einen Vertrag auf fünf Jahren haben, können wir jedes Jahr mehr Potenzial ausschöpfen“, erklärt Morbitzer. In der Dressur sollen sich nur die besten 15 Reiter der Weltrangliste messen. 

Ob auch dieses Mal wieder eine Opernsängerin hoch zu Ross auftreten wird?
Ob auch dieses Mal wieder eine Opernsängerin hoch zu Ross auftreten wird?(Bild: Imre Antal)

Kein Schlumpfhausen mehr

Doch nicht nur das Turnierprogramm an sich wird stark erweitert, auch die Zuschauerplätze werden von 3.000 auf 5.000 aufgestockt. Außerdem wird „Dorf“ um den Turnierplatz mehr Möglichkeiten als noch im Vorjahr bieten. Einerseits wird es mehr Stände für Kulinarik und Shoppin-Möglichkeiten geben, andererseits werden die Tore auch für alle regulären Schönbrunn-Besucher geöffnet. „Wir erwarten bis zu 20.000 Besucher täglich, daher vergrößern wir dieses Jahr alles!“ zeigt sich Morbitzer begeistert. 

(Bild: Tomas Holcbecher)
Auch die jüngsten „Worker“ durften Turnierluft vor dem Schloss schnuppern und freuen sich auf ...
Auch die jüngsten „Worker“ durften Turnierluft vor dem Schloss schnuppern und freuen sich auf eine Wiederholung im September.(Bild: Tomas Holcbecher)

Da das Turnier einen Tag länger dauert, ist auch ein eigener „Kindertag“ geplant, an dem Kinder das Turniergelände gratis besuchen können. Mit Showeinlagen der Working Equitation – einer spanischen Dressur-Reitkunst, Mitmachstationen und Vorführungen der Hufschmiedekunst, soll den Kindern das Pferd als (Sport-) Partner nähergebracht werden. 

Bei den Vorbereitungen: (v.l.) Matthias Rath, Fritz Steiner (Vorstandsmitglied Wiener ...
Bei den Vorbereitungen: (v.l.) Matthias Rath, Fritz Steiner (Vorstandsmitglied Wiener Pferdesportverband), Sonja Klima (Co-Veranstalterin der LGCT Vienna), Ann Kathrin Linsenhoff, Klaus Panholzer (CEO Schönbrunn Group) und Franz Schiefermair (Generalsekretär Österreichischer Pferdesportverband).(Bild: Vienna Press / Andreas TISCHLER)

Unterhaltung garantiert

Während Spring-Prüfungen auch für Laien leicht nachvollziehbar sind, ist das Punktesystem in der Dressur doch etwas komplizierter. Daher sehen Sonja Klima und Helmut Morbitzer nur acht bis zehn Teilnehmerpaare für die Kür und den Grand Prix vor. Um das Turnier spannend und abwechslungsreich zu halten, werden die möglichst kurzen Prüfungen durch bunte Showeinlagen der Working Equitation aufgelockert. Außerdem steht der Vertrag mit der Spanischen Hofreitschule. Die weißen Vierbeiner werden den Startschuss des Turnier-Wochenendes geben. 

Ein Fohlen für den guten Zweck

„Eine Herzensangelegenheit von mir ist es, auch immer etwas Gutes zu tun“, lächelt Klima. In diesem Jahr wird durch Spenden-Aktionen Geld für den Lichtblickhof gesammelt. So geht auch der Erlös eines Fohlens direkt an das Kinderhospiz. Im Rahmen des Turniers werden nämlich zehn Fohlen versteigert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
19.02.2026 15:46
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
150.705 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung in Groß Gerungs (NÖ) aufgefunden, ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
135.069 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
114.812 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1671 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1266 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Kolumnen
Vertrauen verloren: Es ist Schluss mit lustig!
802 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Sport-Mix
Schloss-Kulisse
„Wir vergrößern alles in Schönbrunn!“
Vienna City Marathon
Wien-Titelverteidigerin Chepkemoi auch 2026 dabei
„Ära geht zu Ende“
Beachvolleyball: Absage für World Tour in Baden!
Olympia-Studio:
Goldrausch mit Folgen – Shiffrins Party-Absturz!
Medaillen-Flut im MMA
Österreichs Käfigkämpfer strahlen über Rekord-EM

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf