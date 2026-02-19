Falco-Statue: Wer verdient ebenfalls ein Denkmal?

Dass Hans Hölzel, so Falcos bürgerlicher Name, in der Karibik eine Statue bekommt, beweist seinen Kultstatus über die Landesgrenzen hinaus. Während für solche Weltstars Denkmäler errichtet werden, warten viele andere rot-weiß-rote Legenden, die unser Land ebenso geprägt haben, oft vergeblich auf eine Würdigung dieser Art. Ruhm allein führt nicht immer automatisch zu einem festen Platz in der Denkmallandschaft.