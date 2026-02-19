Vorteilswelt
Falco-Statue: Wer verdient ebenfalls ein Denkmal?

19.02.2026 16:30
Der Hype um Falco ebbt auch Jahrzehnte nach seinem Tod nicht ab.
Porträt von Community
Von Community

Zum 69. Geburtstag von Hans Hölzel wird heute am Unfallort ein Denkmal enthüllt. Ob in Puerto Plata oder Wien – der Mythos Falco lebt auch Jahrzehnte nach seinem Tod weiter und zieht Tausende Fans in seinen Bann. Welcher österreichische Star verdient Ihrer Meinung ebenfalls ein Denkmal?

Dass Hans Hölzel, so Falcos bürgerlicher Name, in der Karibik eine Statue bekommt, beweist seinen Kultstatus über die Landesgrenzen hinaus. Während für solche Weltstars Denkmäler errichtet werden, warten viele andere rot-weiß-rote Legenden, die unser Land ebenso geprägt haben, oft vergeblich auf eine Würdigung dieser Art. Ruhm allein führt nicht immer automatisch zu einem festen Platz in der Denkmallandschaft.

Welcher Künstler oder welcher Star verdient Ihrer Meinung nach dringend ein eigenes Denkmal? Sollten wir mehr Austropop-Legenden ehren, oder fehlen Ihnen Statuen aus Sport und Film? Wer hat Österreichs Identität so sehr geprägt, dass er oder sie für die Ewigkeit in Bronze oder Stein gegossen werden sollte?

19.02.2026 16:30
Folgen Sie uns auf