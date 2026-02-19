Eisschnelllauf mit Odor und Farthofer ab 16.30 Uhr

Odor freut sich, dass er nicht wie vor vier Jahren bei den Peking-Spielen unter den rot-weiß-roten Männern Einzelkämpfer im Zeichen der Fünf Ringe bei den Eisschnellläuferin ist. Neben Farthofer ist diesmal über 500 m auch Ignaz Gschwentner angetreten, inklusive drei Athletinnen und Nicolas Andermann im Short Track sind es gar insgesamt sieben. „Das gibt einfach eine ganz andere Gruppendynamik. Wir pushen uns gegenseitig. Am Ende profitiert jeder davon. Ich hoffe, wir erhalten dafür Anerkennung. Die Leistungen in den letzten Jahren waren schon Spitzenklasse.“