Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Olympia LIVE

Eisschnelllauf mit Odor und Farthofer ab 16.30 Uhr

Olympia
19.02.2026 05:00
Gabriel Odor
Gabriel Odor(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Heute geht bei den Olympischen Spielen der Eisschnelllauf-Bewerb der Männer über 1500 mit Alexander Farthofer und Gabriel Odor über die Bühne. Um 16.30 Uhr geht es los, wir berichten live (Ticker unten).

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Die Tiroler Eisschnellläufer Gabriel Odor und Alexander Farthofer haben heute ihren zweiten von drei Einsätzen bei den bis Sonntag laufenden Olympischen Spielen. Bevor die beiden am Samstag im Massenstart den Schlusspunkt setzen, sind sie über 1500 m gefordert. Odor hat sich mit den Top sechs einiges vorgenommen. Bisher steht bei ihm die 1.000-m-Disqualifikation wegen falschen Bahnwechsels. Farthofer belegte über die ihm besser passenden 5000 m Rang 18.

Lesen Sie auch:
Gabriel Odor
Rekord-Gold an USA
Gegner blockiert! Gabriel Odor disqualifiziert
11.02.2026

Dass er es auch auf der nun anstehenden Mittelstrecken-Distanz ganz gut hinbekommen kann, hat der 20-Jährige Mitte Jänner als EM-Siebenter unter Beweis gestellt. Odor war da gar nur 21/100 hinter den Medaillen auf dem „Blech“-Rang zu finden, Massenstart ist schon lange nicht seine einzige Stärke. „Über 1.500 m volle Attacke“, kündigte der 25-Jährige an. „Die Saison ist da super gelaufen. Es ist viel möglich.“ Im Weltcup ist Odor über diese Distanz in diesem Winter auf schnellerem Eis als in Mailand nationalen Rekord gelaufen.

Alexander Farthofer
Alexander Farthofer(Bild: GEPA)

  Odor freut sich, dass er nicht wie vor vier Jahren bei den Peking-Spielen unter den rot-weiß-roten Männern Einzelkämpfer im Zeichen der Fünf Ringe bei den Eisschnellläuferin ist. Neben Farthofer ist diesmal über 500 m auch Ignaz Gschwentner angetreten, inklusive drei Athletinnen und Nicolas Andermann im Short Track sind es gar insgesamt sieben. „Das gibt einfach eine ganz andere Gruppendynamik. Wir pushen uns gegenseitig. Am Ende profitiert jeder davon. Ich hoffe, wir erhalten dafür Anerkennung. Die Leistungen in den letzten Jahren waren schon Spitzenklasse.“

Material-Tüftler Farthofer
Da ist Farthofer mit eingeschlossen. Der trainiert sich trotz seines jungen Alters selbst. Die Trainingsideen hat er an die des Doppel-Olympiasiegers Nils van der Poel angelehnt. Der Schwede hatte seine Pläne nach seinem Rücktritt veröffentlicht. „Da habe ich mir einiges abgeschaut.“ Unterstützt wird Farthofer im Sommer von Helmut Dollinger, ihn kennt er vom Radtraining. „Ich bringe ihm einen Vorschlag – er schaut drüber, kontrolliert, ändert ein paar Einheiten. Das funktioniert sehr gut für mich.“ Bei Dollingers Ehefrau Eva, Ex-Triathletin, absolviert Farthofer zudem Mentaltraining.

Der Maschinenbau-Student engagiert sich auch in Materialfragen. „Ich hinterfrage, warum man den Radius braucht und den Bug in der Schiene.“ Die Entwicklung der Schienen im Eisschnelllauf sei für ihn aber schwierig. „Selber Schienen bauen, ist nicht wirklich machbar. Du brauchst extrem spezifische Maschinen. Das lohnt sich einfach nicht, eigenhändig kann man sehr wenig machen.“ Der über das Inlineskaten zum Eisschnelllauf gekommene Athlet betätigt sich auch viel in puncto Rennanzüge. „Was im eigenen Rahmen und machbar ist, wird ausprobiert.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
19.02.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.451 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.976 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
126.080 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1320 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
944 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Mehr Olympia
Sie übertrumpft alle
„Schneeprinzessin“ ist reichste Olympia-Athletin!
Programm im Überblick
Unsere Medaillenhoffnungen für Olympia-Donnerstag
Krone Plus Logo
Kombinierer gefordert
„Dafür haben wir das ganze Jahr gearbeitet“
Krone Plus Logo
Skibergsteigen
Die Premiere verspricht ein Spektakel zu werden
„Du fehlst unendlich“
Stadlober trauert vor ihrem letzten Olympia-Start
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf