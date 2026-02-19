Vorteilswelt
Justin Bieber Indiens

Ist das der schönste Mann Indiens?

Viral
19.02.2026 16:00
Porträt von Katia Wagner
Von Katia Wagner

In Indien ist er bereits ein Star, nun erobert der als „indischer Justin Bieber“ bekannt gewordene Influencer Suraj Chavan die internationalen Schlagzeilen. Immerhin wird der ehemalige Tagelöhner als schönster Mann Indiens gehandelt…

0 Kommentare

Wo er auftaucht, löst er Begeisterungsstürme aus. Suraj Chavan sorgt derzeit weit über die Grenzen Indiens hinaus für Schlagzeilen. Nicht nur sein „einzigartiger Stil und Charm“ wird von seinen Fans gelobt, sondern auch die Geschichte eines einfachen Tagelöhners, der heute als schönster Mann Indiens gilt, fasziniert.

Früher armer Tagelöhner
Der 30-jährige Maharashtrer stammt aus einfachen Verhältnissen. Nach dem frühen Tod seiner Eltern wuchs er mit fünf Schwestern auf. Aus finanzieller Not verließ er die Schule bereits nach der achten Klasse und hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser – für einen Tageslohn, der kaum zum Leben reichte.

Suraj Chavan gilt als schönster Mann Indiens
Suraj Chavan gilt als schönster Mann Indiens(Bild: krone.tv)

Frisur wie Bieber
Sein Weg ins Rampenlicht begann zufällig. Ein Verwandter machte ihn mit TikTok bekannt, das erste Video entstand mit einem geliehenen Handy – und verbreitete sich rasant. Mit spontanen Clips, Humor und nahbarer Art gewann er über 2,9 Millionen Follower. Seine Frisur, die Ähnlichkeit mit der des kanadischen Popstars hat, brachte ihm den Namen „Indischer Justin Bieber“ ein.

Heute Schauspieler
Als Folge davon gewann er nicht nur 2024 die indische Version von „Big Brother“, sondern gab auch 2025 sein Schauspieldebüt. Auch privat läuft es für Chavan prächtig: 2025 heiratete er seine Jugendliebe Sanjana Gophane.

