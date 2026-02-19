Ist das der schönste Mann Indiens?

Frisur wie Bieber

Sein Weg ins Rampenlicht begann zufällig. Ein Verwandter machte ihn mit TikTok bekannt, das erste Video entstand mit einem geliehenen Handy – und verbreitete sich rasant. Mit spontanen Clips, Humor und nahbarer Art gewann er über 2,9 Millionen Follower. Seine Frisur, die Ähnlichkeit mit der des kanadischen Popstars hat, brachte ihm den Namen „Indischer Justin Bieber“ ein.