Rettenegger: „Heute nicht wie Hendl ohne Kopf!“

Nicht selbstverständlich, wie der 24-Jährige aus eigener Erfahrung weiß. „Nach der Erfahrung aus Oberhof – wo ich schon gestürzt bin – habe ich offensichtlich dazugelernt. Damals bin ich nach dem Sturz wie ein Hendl ohne Kopf wieder losgelaufen. Heute habe ich mir diese Sekunde Zeit gegeben, wieder in den Rythmus zu kommen und nichts zu überstürzen. Ich bin stolz aus meinem Fehler gelernt zu haben.“