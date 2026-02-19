Vorteilswelt
18 Mal Edelmetall

Medaillenausbeute von 2022 schon eingestellt

Olympia
19.02.2026 16:33
Mit Stefan Retteneggers und Johannes Lamparters Bronzemedaille ist die Edelmetallausbeute von ...
Mit Stefan Retteneggers und Johannes Lamparters Bronzemedaille ist die Edelmetallausbeute von Peking 2022 schon eingestellt.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Stefan Rettenegger und Johannes Lamparter haben am Donnerstag im Team-Sprint der Nordischen Kombination mit Bronze die 18. Medaille für Österreich bei den Olympischen Spielen in Italien geholt.

Damit stellte das ÖOC-Team die Ausbeute von Peking 2022 ein und erfüllte schon vor den letzten drei Wettkampftagen die Zielerwartung von ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer. Mehr Medaillen für österreichische Sportlerinnen und Sportler gab es nur in Turin 2006 (23) und Albertville 1992 (21).

Mit fünf Gold-, acht Silber- und fünf Bronzemedaillen scheint Mailand/Cortina 2026 auf Platz vier auf, wenn man nach Medaillenfarbe reiht. Turin (9/7/7), Peking (7/7/4) und Albertville (6/7/8) liegen noch davor.

