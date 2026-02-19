„Bei Transfers ist nicht alles richtig gelaufen“

Keine Einigung um Antiste

Nicht eingeschlagen hat bisher etwa Leihstürmer Janis Antiste, der aktuell keine Rolle spielt, da sich bei weiteren Einsätzen die Kaufpflicht um kolportierte drei Millionen Euro aktiviert. Mit Antistes Stammklub Sassuolo gibt es weiter keine Einigung über eine mögliche Streichung der Klausel, „somit schaut es so aus, als würde er am Samstag auch nicht dabei sein“, merkte Katzer an.