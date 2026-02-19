„Bei Transfers ist nicht alles richtig gelaufen“

Sport-Geschäftsführer Markus Katzer hat öffentlich Fehler in Sachen Kaderzusammenstellung beim SK Rapid eingestanden. „Natürlich durchleuchten wir jede Entscheidung und jeden Transfer, den wir gemacht haben, und da ist sicher – so ehrlich muss man sein – nicht alles richtig gelaufen“, sagte Katzer am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.
Einige seiner Sommertransfers stehen wegen ihrer Leistungen in der Kritik oder fielen bzw. fallen lange wegen Verletzungen aus.
Keine Einigung um Antiste
Nicht eingeschlagen hat bisher etwa Leihstürmer Janis Antiste, der aktuell keine Rolle spielt, da sich bei weiteren Einsätzen die Kaufpflicht um kolportierte drei Millionen Euro aktiviert. Mit Antistes Stammklub Sassuolo gibt es weiter keine Einigung über eine mögliche Streichung der Klausel, „somit schaut es so aus, als würde er am Samstag auch nicht dabei sein“, merkte Katzer an.
Im nächsten Spiel am Wochenende empfängt Rapid den WAC und braucht einen Sieg, wenn man die Meistergruppe noch erreichen will.
Nosa Dahl vor Comeback
Vor seinem Comeback steht indes Petter Nosa Dahl, eine weitere Neuverpflichtung. Der Norweger war zuletzt im Dezember im Einsatz, seitdem konnte er wegen muskulären Problemen und einer Rückenverletzung nicht mehr spielen. „Wenn er in Bestform ist, kann er eine Lösung sein“, sagte Trainer Johannes Hoff Thorup über den Flügelstürmer.
„Wir müssen vorsichtig sein, wie viele Minuten wir ihm geben. Aber man braucht nicht viele Trainingseinheiten, um zu sehen, wozu er in der Lage ist und seine Qualitäten zu erkennen.“ Für die gesamte Restsaison fehlt indes der Kameruner Martin Ndzie wegen einer schweren Knieverletzung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.