Katzer gesteht:

„Bei Transfers ist nicht alles richtig gelaufen“

Bundesliga
19.02.2026 15:39
Rapid-Sportchef Markus Katzer
Rapid-Sportchef Markus Katzer(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sport-Geschäftsführer Markus Katzer hat öffentlich Fehler in Sachen Kaderzusammenstellung beim SK Rapid eingestanden. „Natürlich durchleuchten wir jede Entscheidung und jeden Transfer, den wir gemacht haben, und da ist sicher – so ehrlich muss man sein – nicht alles richtig gelaufen“, sagte Katzer am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

0 Kommentare

Einige seiner Sommertransfers stehen wegen ihrer Leistungen in der Kritik oder fielen bzw. fallen lange wegen Verletzungen aus.

Keine Einigung um Antiste
Nicht eingeschlagen hat bisher etwa Leihstürmer Janis Antiste, der aktuell keine Rolle spielt, da sich bei weiteren Einsätzen die Kaufpflicht um kolportierte drei Millionen Euro aktiviert. Mit Antistes Stammklub Sassuolo gibt es weiter keine Einigung über eine mögliche Streichung der Klausel, „somit schaut es so aus, als würde er am Samstag auch nicht dabei sein“, merkte Katzer an.

Janis Antiste
Janis Antiste(Bild: GEPA)

Im nächsten Spiel am Wochenende empfängt Rapid den WAC und braucht einen Sieg, wenn man die Meistergruppe noch erreichen will.

Nosa Dahl vor Comeback
Vor seinem Comeback steht indes Petter Nosa Dahl, eine weitere Neuverpflichtung. Der Norweger war zuletzt im Dezember im Einsatz, seitdem konnte er wegen muskulären Problemen und einer Rückenverletzung nicht mehr spielen. „Wenn er in Bestform ist, kann er eine Lösung sein“, sagte Trainer Johannes Hoff Thorup über den Flügelstürmer.

Petter Nosa Dahl
Petter Nosa Dahl(Bild: GEPA)

„Wir müssen vorsichtig sein, wie viele Minuten wir ihm geben. Aber man braucht nicht viele Trainingseinheiten, um zu sehen, wozu er in der Lage ist und seine Qualitäten zu erkennen.“ Für die gesamte Restsaison fehlt indes der Kameruner Martin Ndzie wegen einer schweren Knieverletzung.

Bundesliga
19.02.2026 15:39
