Olympia-Aufregung! US-Athlet erlebt Schreckmoment

Dabei kam es zu einem gefährlichen Zwischenfall. Denn just als sich US-Boy Loomis in die Anlaufspur begab, war dort noch ein Schneebläser am Werk. Eine Schrecksekunde, die noch glimpflich ausging. „Ich hatte Glück, dass es nur meine Schulter traf. Hätte es mich im Gesicht getroffen, wäre es ganz anders ausgegangen“, erklärt der US-Amerikaner gegenüber dem norwegischen Sender NRK.