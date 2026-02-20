Fahrgäste können Mängel bei Haltestellen markieren

Der Verkehrsclub Österreich sucht Hinweise auf verbesserungswürdige Öffi-Stops in Vorarlberg – Fahrgäste können per Mausklick angeben, wo sie sich Verbesserungen wünschen.
Vorarlberg wird immer wieder für sein gut ausgebautes Busangebot gelobt – dieses wird auch rege genutzt. Trotzdem gibt es natürlich da und dort Nachbesserungspotenzial – das trifft auch auf die Haltestellen zu. Davon gibt es in ganz Vorarlberg 1800. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) will nun von der Bevölkerung wissen, wo Mängel liegen und wie nachgebessert werden könnte.
Fahrgäste können ab sofort auf map.vcoe.at Probleme bei Haltestellen eintragen. Der VCÖ sammelt die Einträge und übermittelt diese dann an die für die jeweilige Haltestelle zuständigen Stellen. „Was bei Bahnhöfen schon ins Laufen gekommen ist, braucht es auch bei Bus-Haltestellen: Eine österreichweite Modernisierungsoffensive, damit möglichst alle Haltestellen zeitgemäße Qualität aufweisen. Barrierefrei, mit Witterungsschutz und Sitzgelegenheit, sicher erreichbar“, erklärt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky.
Sicherheit als besonders wichtiges Kriterium
In der Online-Karte sind die Haltestellen eingezeichnet. Durch Klick auf eine Haltestelle können Mängel gemeldet werden. Dabei kann zwischen verschiedenen Kriterien wie beispielsweise Mängel bei Sitzgelegenheit, Barrierefreiheit, Witterungsschutz, Beschattung und Information gewählt werden. Besonders wichtig ist dem VCÖ auch, dass die Haltestellen ein hohes Maß an Verkehrssicherheit aufweisen.
