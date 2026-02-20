Fahrgäste können Mängel bei Haltestellen markieren

Vorarlberg wird immer wieder für sein gut ausgebautes Busangebot gelobt – dieses wird auch rege genutzt. Trotzdem gibt es natürlich da und dort Nachbesserungspotenzial – das trifft auch auf die Haltestellen zu. Davon gibt es in ganz Vorarlberg 1800. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) will nun von der Bevölkerung wissen, wo Mängel liegen und wie nachgebessert werden könnte.