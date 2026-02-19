Falscher Freund zockte Seniorin Tausende Euro ab!

Bankomatkarte samt PIN-Code anvertraut

Schließlich übergab ihm die 85-Jährige sogar ihre Bankomatkarte samt PIN-Code. Was sie nicht ahnte: Der 41-Jährige soll immer wieder hohe Bargeldbeträge von ihrem Konto behoben haben. Doch damit nicht genug. Mit Unterstützung zweier Bekannter (34 und 45 Jahre alt, ebenfalls Österreicher) soll er das Opfer weiter ausgenommen haben. Über deren Konten liefen zahlreiche Überweisungen – der Gesamtschaden: über 60.000 Euro!