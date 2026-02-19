Olympia-Drama! „Wollte sie einfach nur umarmen“

„Lieblingskontrahentin aller Zeiten“

Zwar, so Shiffrin, sei sie selbst schon voll auf den eigenen Lauf fokussiert gewesen, habe aber einen besonderen Wunsch gespürt. Sie wollte in diesem Moment für ihre langjährige Kontrahentin da sein. „Ich wollte ihr sagen, dass sie alles gegeben, so hart gearbeitet und alles dafür getan hat“, so die US-Amerikanerin, die in Dürr ihre „Lieblingskontrahentin aller Zeiten“ sieht.